45 minut trwało spotkanie marszałka Senatu Tomasza Grodzkiego z prezydentem Andrzejem Dudą. Według naszych wcześniejszych informacji prezydent jeszcze przed tym spotkaniem nie przewidywał możliwości jakichkolwiek ustępstw w sprawie ustawy dyscyplinującej sędziów autorstwa PiS.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki po spotkaniu z prezydentem Andrzejem Dudą w Pałacu Prezydenckim / Radek Pietruszka / PAP

Jak podkreślił prezydencki minister Paweł Mucha, już po tym spotkaniu, dyskusja była wyłącznie kurtuazyjna. Potwierdzają się więc nasze wcześniejsze informacje - prezydent w ogóle nie mówił o wcześniejszych rozwiązaniach zawartych w ustawie autorstwa PiS. Gospodarzem tego procesu jest dzisiaj Senat RP i te prace będą toczyć się w Senacie, więc rozmowa nie dotyczyła żadnych kwestii szczegółowych, związanych z treścią tej ustawy - mówił Mucha.

Prezydent bardzo wyraźnie wskazywał na cele reformy i uwarunkowania reformy, i kwestie związane z funkcjonowaniem wymiaru sprawiedliwości. Obaj panowie byli zgodni, co do tego, że obiektywnie istnieje potrzeba przeprowadzenia reformy wymiaru sprawiedliwości, że dzisiaj funkcjonowanie tej sfery władzy sądowniczej jest wielkim wyzwaniem - dodał Mucha.



Podkreślał, że dopiero kiedy ustawa zostanie przedłożona prezydentowi, wtedy podejmie on decyzję o podpisie, zawetowaniu ustawy, czy skierowaniu jej do Trybunału Konstytucyjnego.



Grodzki: Rozmawialiśmy szeroko, rzeczowo

Była to poważna, rzeczowa rozmowa w dobrej atmosferze, ale jej szczegóły zostaną między nami - powiedział Grodzki dziennikarzom w Senacie.



Pytany, czy ta rozmowa będzie miała wpływ na dalsze procedowanie ustawy, marszałek Senatu podkreślił, że prezydent monitoruje proces legislacyjny dotyczący tych przepisów. I zapewne bardzo roztropnie podejdzie do kształtu tej ustawy, w jakimkolwiek ona przyjdzie do pana prezydenta, gdy przyjdzie jego kolej - zaznaczył Grodzki. Natomiast myśmy rozmawiali dość szeroko, bardzo rzeczowo - dodał marszałek.



O spotkanie z prezydentem ws. nowelizacji ustaw sądowych marszałek Senatu zaapelował w sobotę na Twitterze. Szanowny Panie Prezydencie! Ustawy sądowe są w Senacie, ale na koniec trafią do Pana. Chętnie bym przyszedł do Pałacu, aby w gronie ekspertów obu stron podyskutować o kontrowersyjnych zapisach po to, żeby wypracować jak najlepsze rozwiązanie dla obywateli. Jestem do dyspozycji - napisał Tomasz Grodzki.