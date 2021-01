Z sondażu IBRiS dla "Rzeczpospolitej" wynika, że 59,1 proc. badanych nie potrafi wskazać żadnego lidera opozycji. Politycy z najepszymi wynikami w badaniu to Borys Budka, Rafał Trzaskowski i Szymon Hołownia.

Jak podkreśla "Rzeczpospolita" , ankieterzy nie podawali uczestnikom badania żadnych nazwisk do wyboru. To oni sami musieli wskazać, kogo uznają za lidera opozycji.

Lider Platformy Obywatelskiej Borys Budka uzyskał w sondażu 12,6 proc. wskazań. Prezydent Warszawy Rafał Trzaskowski został uznany za lidera przez 8,9 proc. badanych, a lider Polski 2050 Szymon Hołownia - przez 8 proc.Byłego premiera Donalda Tuska w roli lidera opozycji widzi 4,5 proc. badanych, a szefa Polskiego Stronnictwa Ludowego Władysława Kosiniaka-Kamysza - 2,1 proc. Wyniki na poziomie 1,3 proc. uzyskali Adrian Zandberg z Lewicy i Krzysztof Bosak z Konfederacji. "Śladowy wynik uzyskała liderka Ogólnopolskiego Strajku Kobiet Marta Lempart - 0,4 proc., ale warto zauważyć, że dokładnie taki sam uzyskali doświadczeni politycy jak Grzegorz Schetyna czy Małgorzata Kidawa- Błońska" - wskazuje "Rzeczpospolita".

Sondaż IBRiS zrealizowano 22-23 stycznia metodą telefonicznych wywiadów (CATI).

