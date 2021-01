"Donald Tusk jest rzadkim typem polityka, który zyskał sobie na tyle mocną pozycję na arenie międzynarodowej, że trochę byłoby go szkoda na ten kociołek krajowy" - stwierdził były prezydent Bronisław Komorowski - gość Krzysztofa Ziemca w RMF FM - pytany o ewentualny powrót byłego premiera do aktywności w polskiej polityce. "On pewnie będzie kalkulował, patrząc na sondaże. Jest sporo młodszy ode mnie - niewątpliwie myśli o kontynuowaniu kariery. To będą albo instytucje europejskie czy międzynarodowe, albo powrót na scenę polską" - ocenił.

REKLAMA