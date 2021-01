W rozmowie z tygodnikiem "Sieci" prezydent Andrzej Duda powiedział, że za ostatni rok rządowi Mateusza Morawieckiego wystawiłby "ocenę dobrą" lub "dobrą plus". "Zmęczone całą sytuacją społeczeństwo będzie bardziej krytyczne" – przyznał.

Też jestem częścią władzy wykonawczej, więc mówię, że radziliśmy sobie tak, jak było to możliwe i według naszej najlepszej wiedzy, również biorę za to odpowiedzialność - mówił w rozmowie z tygodnikiem "Sieci" prezydent Andrzej Duda, zapytany o działania rządu w czasie pandemii koronawirusa. Nikt nie powie, że wszystko, co zostało zrobione, było idealne, że każda decyzja była trafiona - przyznał. Jednoczesnie podkreślił, że "nikt nie poradził sobie z tą pandemią w sposób wzorcowy".

"Kolejne tarcze są uruchamiane"

Duda przypomniał, że podpisywał szybko ustawy zawierające tarcze antykryzysowe. Nawet w kampanii wyborczej trwały tutaj w Pałacu Prezydenckim negocjacje i prace nad tymi przepisami - zaznaczył. Zwrócił też uwagę, że "zostały uruchomione ogromne pieniądze" i liczy na to, że dzięki nim polscy przedsiębiorcy przetrwają ten czas.

ZUS podejmuje działania korzystne dla pracodawców, kolejne tarcze są uruchamiane, pieniądze z Polskiego Funduszu Rozwoju płyną do firm - wyliczał Duda.