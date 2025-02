Aż 75 proc. badanych w sondażu Opinia24 dla RMF FM sprzeciwia się temu, by Polska przyjmowała migrantów. Najmocniejsze postawy antymigranckie wykazują wyborcy Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji.

Warszawa, 27.10.2024. Demonstracja "Prawo do azylu prawem czlowieka" w Warszawie / Adam Burakowski / East News

Pakt migracyjny i jego konsekwencje wśród tematów kampanii wyborczej

Kwestia przyjmowania przez Polskę migrantów to nie tylko jeden z ważniejszych tematów w bieżącej polityce, ale też zagadnienie ważne w kampanii wyborczej. Popierany przez Prawo i Sprawiedliwość kandydat na prezydenta Karol Nawrocki zapowiada, że jeśli Polacy go poprą, jednostronnie wypowie pakt migracyjny.

Jedna zasada musi w Rzeczpospolitej panować, że jeśli ktoś przychodzi do naszego domu i przekracza próg naszego domu, to szanuje te wartości, które my wyznajemy, to szanuje to, kim my jesteśmy. To jest otwarcie naszego miłosierdzia, naszej otwartości i chęci współpracy - mówił Nawrocki na spotkaniu w Sejnach (woj. podlaskie), które odbyło się 8 lutego.

Nie zgadzam się na to, co dzieje wokół polityki migracyjnej Unii Europejskiej. Nie zamierzam jako prezydent Polski tolerować tego, że nasi zachodni sąsiedzi Niemcy chcą załatwiać swoje sprawy, swoje błędy z polityką migracyjną, stawiając na szali bezpieczeństwo naszych kobiet i dzieci - grzmiał szef Instytutu Pamięci Narodowej, który chce zostać następcą Andrzeja Dudy.

Podobne stanowisko wyraża ws. migracji kandydat Konfederacji na prezydenta. Sławomir Mentzen zapowiada, że jeśli wygra, uszczelni granice i odrzuci pakt migracyjny.

Polacy nigdy nie zgodzą się na masowe migracje z Azji, z Bliskiego Wschodu do Polski. Nie pozwolimy zrobić naszym żonom, dzieciom, córkom tego, co pozwolili zrobić w Wielkiej Brytanii. W Polsce to nigdy nie przejdzie. Nigdy nie będzie tu masowych migracji, nie pozwolimy na to - mówił 8 lutego w Lidzbarku Warmińskim.

Rządzący konsekwentnie twierdzą, że nie będziemy przyjmować narzuconej przez unijne przepisy liczby migrantów. Polska nie będzie implementować żadnego paktu migracyjnego ani żadnego zapisu tego typu projektów, które miałyby doprowadzić do przymusowego przyjmowania przez Polskę migrantów zidentyfikowanych w innych krajach europejskich - zapowiedział 4 lutego premier Donald Tusk. To jest definitywne. Nie ma co robić z tego polityki - dodał szef rządu.

Zdecydowana przewaga przeciwników przyjmowania migrantów

Uczestnikom badania Opinia24 dla RMF FM zadano pytanie, które brzmiało: Polska, podobnie jak inne kraje członkowskie Unii Europejskiej, jest zobowiązana do przyjmowania migrantów, co wynika z mechanizmu solidarności unijnego paktu migracyjnego. Czy Pan/i osobiście jest za, czy przeciw temu, aby Polska przyjmowała migrantów?

Większość badanych nie chce, by Polska przyjmowała migrantów / Opinia24 dla RMF FM / Materiały prasowe

Zdecydowanie za przyjmowaniem migrantów opowiada się tylko 5 proc. badanych. 15 proc. jest "raczej za".

Trzy czwarte badanych wybrało odpowiedzi negatywne. Ponad połowa (51 proc.) jest zdecydowanie przeciw przyjmowaniu migrantów, a 24 proc. postawiło na opcję "raczej przeciw".

5 proc. respondentów nie było w stanie udzielić jednoznacznej odpowiedzi na powyższe pytanie i wybrało odpowiedź "nie wiem/nie mam zdania".

Jaki stosunek do migracji mają różne pokolenia Polaków?

Jak wygląda stosunek Polaków do migrantów w zależności od wieku, płci czy miejsca zamieszkania?

Przeciwko przyjmowaniu przybyszy z innych krajów jest 78 proc. mężczyzn i 73 proc. kobiet.

Jak wygląda stosunek Polaków do migrantów w zależności od wieku, płci czy miejsca zamieszkania? / Opinia24 dla RMF FM / Materiały prasowe

Największe poparcie dla przyjmowania migrantów odnotowano w najstarszej grupie wiekowej (60+) - to 22 proc. odpowiedzi pozytywnych (5 proc. "zdecydowanie za" i 17 proc. "raczej za").

Wyniki w pozostałych grupach wiekowych są bardzo podobne - to 21 proc. wskazań pozytywnych u najmłodszych (18-29 lat) czy 20 proc. u osób, które mają 30-39 lat. Konkluzja jest jednoznaczna - wśród przedstawicieli wszystkich pokoleń przeważają odpowiedzi negatywne.



Przeciw przyjmowaniu migrantów jest 82 proc. mieszkańców wsi i 61 proc. osób żyjących w największych miastach. Tutaj, podobnie jak w przypadku podziału na wiek - w każdej grupie przewagę mają odpowiedzi negatywne.



Podejście do migrantów a poglądy polityczne badanych

Jaki stosunek do przyjmowania migrantów mają elektoraty poszczególnych ugrupowań? / Opinia24 dla RMF FM / Materiały prasowe

Czy jest na polskiej scenie politycznej ugrupowanie, którego elektorat byłby jednoznacznie za przyjmowaniem migrantów? Badanie Opinia24 dla RMF FM pokazuje, że jesteśmy daleko od takiej sytuacji.

W przypadku zwolenników Partii Razem mamy niemal równowagę poglądów - 44 proc. odpowiedzi pozytywnych i 43 proc. wskazań negatywnych. Podobnie jest w grupie wyborców Koalicji Obywatelskiej (48 proc. odpowiedzi pozytywnych i 46 proc. negatywnych).

Elektoraty Prawa i Sprawiedliwości oraz Konfederacji deklarują sprzeciw wobec przyjmowania migrantów na poziomie przekraczającym 90 proc. (93 proc. odpowiedzi negatywnych w przypadku obu partii).

Przyjmowanie migrantów popiera 42 proc. wyborców Nowej Lewicy i 32 proc. sympatyków Trzeciej Drogi. W obu tych grupach zauważalnie więcej jest głosów przeciwnych (Nowa Lewica - 53 proc. wskazań negatywnych, Trzecia Droga - 62 proc. wskazań negatywnych).



Badanie Opinia24 dla RMF FM było przeprowadzone w dniach 10-13 lutego na reprezentatywnej próbie 1002 mieszkańców Polski w wieku od 18 lat. Wykonano je techniką wywiadów telefonicznych wspomaganych komputerowo.