Do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy trafił akt oskarżenia przeciwko dwóm kolejnym osobom w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w funkcjonowaniu Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych - poinformowała we wtorek Prokuratura Krajowa. Dwóm oskarżonym zarzuca się popełnienie przestępstwa płatnej protekcji.

Do Sądu Rejonowego dla m.st. Warszawy trafił akt oskarżenia przeciwko dwóm kolejnym osobom w śledztwie dotyczącym nieprawidłowości w Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych - poinformowała Prokuratura Krajowa.

Oskarżonym zarzuca się popełnienie przestępstwa płatnej protekcji w okresie od sierpnia do listopada 2023 roku.

Jedna z osób miała powoływać się na wpływy w sądzie i pośredniczyć w wykreśleniu trzech firm z Krajowego Rejestru Sądowego, mimo braku wymaganych sprawozdań.

Druga osoba, działając na polecenie Pawła S., miała przekazać pierwszej korzyść majątkową w wysokości 20 tysięcy złotych za pośrednictwo.

Jak przekazała PK do przestępstw miało dochodzić od sierpnia do listopada 2023 r.

Prokuratura wyjaśniła, że jedna z osób, wobec których skierowano do sądu akt oskarżenia miała powoływać się na wpływy w Sądzie Rejonowym dla m.st. Warszawy i podjąć się pośrednictwa w załatwieniu spraw polegających na wykreśleniu z Krajowego Rejestru Sądowego trzech podmiotów gospodarczych kierowanych przez Pawła S. (innego podejrzanego w śledztwie), pomimo niezłożenia wymaganych sprawozdań finansowych i sprawozdań z działalności.

Natomiast druga z osób, wobec których skierowano do sądu akt oskarżenia miała w zamian za pośrednictwo, działając na polecenie Pawła S., udzielić pierwszej osobie korzyści majątkowej w wysokości 20 tys. zł.

"Wobec podejrzanych stosowane są wolnościowe środki zapobiegawcze, w tym poręczenia majątkowe oraz dozór policji" - podała PK.

Przestępstwa te zagrożone są karą do 8 lat więzienia.

Akt oskarżenia przeciwko Arturowi Sz.

Jest to drugi akt oskarżenia w śledztwie dotyczącym RARS. Pierwszy prokuratura skierowała przeciwko b. funkcjonariuszowi policji Arturowi Sz. Został on w nim oskarżony o popełnienie łącznie 23 przestępstw, w tym bezprawnego pozbawienia wolności pracownicy sklepu, dokonywania bezprawnych sprawdzeń w policyjnych bazach danych oraz szeregu przestępstw na szkodę jego byłej żony.

Kolejnych 5 zarzutów dotyczy m.in. niedopełnienia obowiązków służbowych w związku z pomocą i asystą udzielaną podejrzanemu Pawłowi S. przy wypłacie z banku większych kwot pieniędzy.

W wyniku prowadzonego postępowania Artur Sz. został zwolniony ze służby w policji z dniem 31 stycznia 2025 r.

W prowadzonym postępowaniu występuje obecnie 14 podejrzanych, którym łącznie przedstawiono 36 zarzutów. Postępowanie prowadzą funkcjonariusze CBA Delegatury w Rzeszowie.

Afera RARS

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w RARS wszczęto 1 grudnia 2023 r. Prowadzi je Śląski Wydział Zamiejscowy Departamentu do spraw Przestępczości Zorganizowanej i Korupcji Prokuratury Krajowej w Katowicach. Dotyczy ono m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników RARS podczas organizowania i realizowania zakupu towarów, a tym samym działania na szkodę interesu publicznego od 23 lutego 2021 r. do 27 listopada 2023 r. w Warszawie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej.

Podstawą wszczęcia śledztwa były zgromadzone przez CBA materiały o charakterze niejawnym i dwa zawiadomienia o podejrzeniu popełnienia przestępstwa złożone przez Generalnego Inspektora Informacji Finansowej. Na dalszym etapie śledztwa Generalny Inspektor Informacji Finansowej złożył dwa kolejne zawiadomienia o podejrzeniu prania brudnych pieniędzy.