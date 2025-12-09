Ponad 105 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzowych przejęła straż graniczna w Reszlu (woj. warmińsko-mazurskie). Przemytnicy próbowali zmylić służby, przewożąc kontrabandę w samochodach, które wyglądały jak karetki pogotowia.
Funkcjonariusze straży granicznej zatrzymali dwa pojazdy wyglądające jak karetki pogotowia.
"Samochody miały nawet zamontowane tzw. koguty, jednak zamiast sprzętu medycznego przewoziły nielegalne papierosy" - informuje Tadeusz Gruchalla z Morskiego Oddziału Straży Granicznej.
Do przejęcia kontrabandy doszło w Reszlu (woj. warmińsko-mazurskie).
W sumie przejęto 105 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzowych.
Gdyby trafiły na rynek, Skarb Państwa straciłby ponad 3 miliony złotych z tytułu niezapłaconych opłat akcyzowych.
W sprawie zatrzymano 50-letniego mężczyznę i 47-letnią kobietę. Usłyszeli już zarzuty paserstwa celnego i akcyzowego, za co grozi do 3 lat więzienia.
W mieszkaniu podejrzanych funkcjonariusze znaleźli również 440 tysięcy złotych i 30 tysięcy euro w gotówce.