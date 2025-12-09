Ponad 105 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzowych przejęła straż graniczna w Reszlu (woj. warmińsko-mazurskie). Przemytnicy próbowali zmylić służby, przewożąc kontrabandę w samochodach, które wyglądały jak karetki pogotowia.

/ Morski Oddział Straży Granicznej /

Przemytnicze karetki na celowniku

Funkcjonariusze straży granicznej zatrzymali dwa pojazdy wyglądające jak karetki pogotowia.

"Samochody miały nawet zamontowane tzw. koguty, jednak zamiast sprzętu medycznego przewoziły nielegalne papierosy" - informuje Tadeusz Gruchalla z Morskiego Oddziału Straży Granicznej.

Do przejęcia kontrabandy doszło w Reszlu (woj. warmińsko-mazurskie).

/ Straż Graniczna /

W sumie przejęto 105 tysięcy paczek papierosów bez polskich znaków akcyzowych.

Gdyby trafiły na rynek, Skarb Państwa straciłby ponad 3 miliony złotych z tytułu niezapłaconych opłat akcyzowych.



W sprawie zatrzymano 50-letniego mężczyznę i 47-letnią kobietę. Usłyszeli już zarzuty paserstwa celnego i akcyzowego, za co grozi do 3 lat więzienia.

W mieszkaniu podejrzanych funkcjonariusze znaleźli również 440 tysięcy złotych i 30 tysięcy euro w gotówce.