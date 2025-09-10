Były szef Rządowej Agencji Rezerw Strategicznych (RARS) Michał K. nie otrzyma listu żelaznego. Sąd Okręgowy w Warszawie ponownie nie uwzględnił w środę wniosku w tej sprawie.

Michał K. podejrzany jest m.in. o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień.

O wydanie listu żelaznego obrona przebywającego w Wielkiej Brytanii podejrzanego starała się już po raz trzeci. Za każdym razem sprzeciwiała się temu prokuratura. Informację o ostatniej decyzji sądu przekazał PAP naczelnik śląskiego wydziału Prokuratury Krajowej Tomasz Tadla.

Postanowieniem z 10 września Sąd Okręgowy w Warszawie nie uwzględnił wniosku obrońcy Michała K. w sprawie wydania listu żelaznego w związku ze sprawą toczącą się w Prokuraturze Krajowej w Katowicach - potwierdziła rzeczniczka prasowa ds. karnych warszawskiego sądu okręgowego sędzia Anna Ptaszek.

Postanowienie nie jest prawomocne. Można je zaskarżyć do sądu apelacyjnego. Gdyby K. uzyskał list żelazny, po powrocie do kraju nie zostałby aresztowany aż do prawomocnego zakończenia toczącego się przeciwko niemu postępowania. Jak przypomniał prok. Tadla, wkrótce w Londynie mają rozpocząć się rozprawy ekstradycyjne byłego szefa RARS.

Michał K. był prezesem RARS między 2021 a 2023 r. W sierpniu 2024 r. Prokuratura Krajowa przekazała, że w śledztwie w sprawie nieprawidłowości w Agencji wydała postanowienie o przedstawieniu zarzutów jemu i Pawłowi S. - twórcy marki Red is Bad. Chodzi o udział w zorganizowanej grupie przestępczej, niedopełnienie obowiązków i przekroczenie uprawnień w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. Miejsce pobytu obu podejrzanych było wówczas nieznane.

Sąd Rejonowy Katowice-Wschód na wniosek prokuratora zgodził się wtedy na aresztowanie K., co pozwoliło na wszczęcie poszukiwań listem gończym i wydanie europejskiego nakazu aresztowania. 2 września 2024 r. były prezes RARS został zatrzymany w Londynie, a Polska zwróciła się o jego ekstradycję. Paweł S. został zatrzymany w październiku 2024 r. na Dominikanie, a następnie deportowany do Polski. W śląskim wydziale PK usłyszał zarzuty i został aresztowany. Prokuratura uchyliła mu areszt w lutym br.

Śledztwo w sprawie nieprawidłowości w RARS wszczęto 1 grudnia 2023 r. Prowadzi je śląski wydział PK. Dotyczy ono m.in. przekroczenia uprawnień i niedopełnienia obowiązków przez pracowników RARS podczas organizowania i realizowania zakupu towarów, a tym samym działania na szkodę interesu publicznego od 23 lutego 2021 r. do 27 listopada 2023 r. w Warszawie w celu osiągnięcia korzyści majątkowej. W śledztwie zarzuty przedstawiono łącznie 14 osobom, w tym byłemu prezesowi RARS oraz trzem innym urzędnikom agencji. W lipcu prokuratura skierowała pierwszy akt oskarżenia w tej sprawie - przeciwko b. funkcjonariuszowi policji Arturowi Sz.