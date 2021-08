​Rząd rozważa zmiany w jednym z kluczowych elementów Polskiego Ładu. Początkowo planowano, by 9-procentowej składki zdrowotnej nie można było odliczyć od podatku dochodowego. Teraz pojawiła się propozycja, by składka została obniżona do 3 proc. - informuje “Rzeczpospolita".

