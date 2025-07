Aktem oskarżenia zakończyło się śledztwo przeciwko czterem byłym pracownicom Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą (Lubuskie). Kobiety wydawały decyzje o przyznaniu świadczeń określonym osobom, które jednak nigdy ich nie otrzymały. W ten sposób ponad 7 mln zł zamiast do potrzebujących trafiły do skorumpowanych urzędniczek.

Pieniądze zamiast do potrzebujących, trafiły na konta urzędniczek / Policja /

Cztery pracownice Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą miały udzielać pomocy osobom i rodzinom, które znalazły się w trudnej sytuacji życiowej.

Zamiast tego urzędniczki postanowiły „zatroszczyć się” o swój dobrobyt i pieniądze przeznaczone na wsparcie potrzebujących, wyprowadzały na własne konta bankowe.

Przestępczy proceder czterech, byłych pracownic ośrodka, w tym ówczesnej dyrektor placówki, trwał od 2006 do 2021 roku.

Kobiety przywłaszczyły w ten sposób ponad 7 mln zł, działając tym samym na szkodę Urzędu Miasta w Kostrzynie nad Odrą.

/ Policja /

Śledztwo policjantów z Wydziału do Walki z Korupcją KWP w Gorzowie Wielkopolskim oraz Prokuratury Okręgowej w Gorzowie Wielkopolskim pozwoliło przerwać ten przestępczy proceder.

Byłe urzędniczki Ośrodka Pomocy Społecznej w Kostrzynie nad Odrą usłyszały zarzuty.

Odpowiedzą one za nadużycie funkcji w celu osiągnięcia korzyści majątkowych i osobistych, za co grozi do 10 lat więzienia.

Dodatkowo jedna z kobiet usłyszała zarzuty przekroczenia swoich uprawnień, bo wykorzystywała samochód służbowy do celów prywatnych, a druga za przywłaszczenie jeszcze 14 tys. zł.

Pracownice MOPS przywłaszczyły ponad 7 mln złotych