„18 maja w Warszawie odbędzie się w wielki marsz organizowany przez Koalicję Europejską; zapraszam na niego wszystkich, którzy chcą wolnej, europejskiej Polski” - powiedział w sobotę w Poznaniu na konwencji regionalnej Koalicji Europejskiej Grzegorz Schetyna. Lider PO zwrócił się również do nauczycieli. "Wasz protest miał sens, wasza determinacja zrobiła na nas wielkie wrażenie; chcemy, aby polska edukacja była najlepsza na świecie" - mówił.

Podczas konwencji Schetyna stwierdził, że gdyby Polska dziś starałaby się o członkostwo w UE, nie zostałaby przyjęta / Jakub Kaczmarczyk / PAP

Zapraszam na wielki marsz, który zorganizujemy 18 maja w Warszawie. Zapraszam, jako Koalicja Europejska. Zapraszam was z Wielkopolski, z Pomorza i z Podlasia. Was, nauczycieli i was niepełnosprawnych. Was z mniejszości i z większości - mówił Schetyna.

Jak dodał, zaprasza młodych i starszych, wszystkich, którzy "chcą wolnej, europejskiej Polski". Ale kolejny nasz wielki wybór, kolejny krok ku wymarzonej Polsce przyszłości, ten krok będzie w głosowaniu 26 maja i wtedy zwyciężymy - przekonywał.

"Gdyby dziś Polska ubiegała się o członkostwo w UE, to nie zostałaby przyjęta"

Zapowiedź padła podczas konwencji regionalnej w Koalicji Europejskiej w Poznaniu. Schetyna poświęcił też wiele czasu na mówienie o tym, jak Prawo i Sprawiedliwość w Polsce wprowadza nieeuropejskie standardy, które rzutują na malejącą pozycję naszego kraju w UE.

Dla państwa jednej partii, dla państwa upartyjnionych sądów po prostu w UE nie ma miejsca. Gdyby dziś Polska ubiegała się o członkostwo w UE, to nie zostałaby do niej przyjęta, więc niech nikt nie mówi, że polexit to przesada - powiedział Schetyna.

Mówił, że lepsza przyszłość nie nastąpi, jeśli rząd dalej będzie w UE pośmiewiskiem. Po to jesteśmy, żeby ludzie tu, i w Poznaniu i w całej Polsce nie stracili swojej przyszłości, przyszłości, która im się należy, żeby mogli żyć jak na zachodzie Europy, bo to jest już na wyciągnięcie ręki, po to jesteśmy i dlatego zwyciężymy - podkreślił Schetyna.

My - PO, PSL, SLD, Nowoczesna i Zieloni powołaliśmy wspólnie Koalicję Europejską, bo wiemy, że obecne wybory do PE, jesienne wybory do polskiego Sejmu i Senatu to będzie wielki wybór i nie damy wyprowadzić Polski z Europy ani formalnie ani mentalnie - dodał.

Lider PO przekonywał, że KE będzie uczestniczyć w wielkich europejskich projektach. Dzięki wsparciu Unii zwalczymy smog i zlikwidujemy węgiel jako paliwo do domów i mieszkań w ciągu najbliższej dekady - zapewniał Schetyna.

Nie ma przyszłości Polski bez Europy, ale Europa to nie tylko PE, najważniejsza jest Europa tu w Polsce, przede wszystkim polski rząd musi być na europejskim poziomie, na zachodnioeuropejskim poziomie - powiedział Schetyna. Tylko, że chodzi o to na jakim poziomie władza rządzi, a nie na jakim żyje - wskazywał.

Mówił, że PiS już dawno przegonił Europę, jeśli chodzi o ich własny "poziom życia i luksusy".

"Wasza determinacja zrobiła na nas wrażenie"

Podczas konwencji lider PO postanowił zwrócić się do nauczycieli, którzy w sobotę zawiesili strajk.

Chcę dziś powiedzieć nauczycielom, wasz protest miał sens, wasza determinacja zrobiła na nas wszystkich wielkie wrażenie. Uważnie słuchaliśmy tego, co mówiliście. Mamy największy szacunek dla was i waszej pracy. Zaraz po wyborach usiądziemy do poważnej, uczciwej rozmowy, ale już dziś bez warunków wstępnych mamy dla was propozycje, które spełnią wasze postulaty - mówił.

Zaznaczył jednocześnie, że to nie jest wszystko. Chcemy, aby polska edukacja była najlepsza na świecie. Jeśli osiągnęły to takie kraje, jak Finlandia czy Estonia, to my Polacy też możemy to osiągnąć, tylko warto pamiętać o prostym fakcie, że nie da się zorganizować szkoły bez nauczycieli - zaznaczył.

Będziemy mieli najlepszą edukacje dla naszych dzieci, ale musimy zrobić to razem. Razem z nauczycielami, z rodzicami i z samorządami i zrobimy to w warunkach wspólnej pracy, szacunku i dobrej woli, a nie wojny i podstępów - podkreślił szef PO.

Jak wskazał przyszłość to równy i nieograniczony dostęp do najlepszej edukacji dla wszystkich dzieci. To jest klucz do ich indywidualnego powodzenia, ale też do dobrobytu i siły całej Polski - mówił.

Niedawno premier Morawiecki porównał polskich sędziów do hitlerowskich kolaborantów. Minister (Patryk) Jaki mówił o nauczycielach, że przypominają mu Wehrmacht czy okupanta. W kraju, który stracił miliony córek i synów, kraju, który widział niemieckie obozy koncentracyjne, to jest obelga najwyższa. A jednocześnie te same władze chcą patrzeć, jak ulicami Warszawy 1 maja maszerują ONR-owcy - mówił Schetyna.

Szukacie hitlerowców wśród nauczycieli, a nie widzicie neofaszystów pod własnym nosem. To niegodne i to się skończy - dodał.