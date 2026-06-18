Termy Maltańskie w Poznaniu otworzyły nowy rozdział w historii strefy saun – jednej z popularniejszych w Polsce. Po 15 latach funkcjonowania Świat Saun przeszedł gruntowną metamorfozę, zmianę nazwy i od 15 czerwca zaprasza gości do przestrzeni Saun & Wellness – większej, pod względem nowoczesności dorównującej największym europejskim saunariom i zaprojektowanej tak, by saunowanie stało się pełnym, wielozmysłowym doświadczeniem. To już nie tylko miejsce odpoczynku, ale także przemyślana strefa rytuałów, regeneracji i świadomego relaksu.

Nowa przestrzeń strefy saun Term Maltańskich działa od 15 czerwca / Materiały prasowe

Nowe światy relaksu

Nowa część strefy saun powstała na poziomie -1 (tam, gdzie niegdyś było SPA 1306) i zajmuje ponad 800 m². Goście mogą odkrywać ją poprzez dwa odrębne obszary: Świat Żywiołów i Świat Zmysłów. Każdy z nich odpowiada na inny rodzaj potrzeby - od intensywnego rozgrzania, przez wyciszenie, po regenerację i spokojne domknięcie całego pobytu. To rozwiązanie, które wyróżnia Termy Maltańskie na tle klasycznych saunariów i pokazuje, że obiekt stawia na saunowanie jako kompletny rytuał, a nie jedynie pojedynczą i jednorazową usługę.

Świat Żywiołów

Najmocniejsze doznania czekają w Świecie Żywiołów. To tutaj znalazły się sauna Ogień, sauna Powietrze i sauna Ziemia, a także łaźnie Woda (ze strefą schładzającą) i Hammam. Każda z tych przestrzeni została zaprojektowana inaczej, tak by budować odmienny klimat i pozwalać gościom wybierać między intensywnym ciepłem, zapachem drewna i natury, efektami multimedialnymi czy łagodną otulającą parą.

Sauna Powietrze - najnowocześniejsza sauna w strefie saun / Materiały prasowe

Świat Zmysłów

Po intensywnych wrażeniach przychodzi czas na ukojenie. Świat Zmysłów został pomyślany jako przestrzeń oddechu i regeneracji. W Tężni Solnej, najpiękniejszym pomieszczeniu nowej strefy, można głęboko odetchnąć, w Ganbanyoku (saunie japońskiej) odpocząć na podgrzewanych płytach z czarnej krzemionki wulkanicznej, a w Pokoju Immersji przenieść się w świat wizualnych bodźców i wyciszającego obrazu. Całość dopełnia Bar "5 Element", w którym serwowane są autorskie napary, koktajle i soki, a także strefa zabiegowa z masażami klasycznymi i ajurwedyjskimi.

Tężnia Solna - miejsce dla zmysłu węchu / Materiały prasowe

Rytuały premium

Jedną z najmocniejszych nowości są Ceremonie Pirts i Hammam. To dwa różne rytuały, osadzone w innych tradycjach, ale prowadzące do tego samego efektu: głębokiego odprężenia. Pirts wywodzi się z Łotwy i opiera się m.in. na masażu witkami, natomiast Hammam czerpie z tradycji tureckiej i łączy działanie pary, peeling oraz efektowny masaż pianą.

W Termach Maltańskich można ich doświadczyć w wersji skróconej podczas Seansów Parowych Premium, ale także w pełnej, indywidualnej formie dostępnej w strefie Wellness. To właśnie ten element najlepiej pokazuje innowacyjność nowej oferty: relaks został tu pomyślany nie jako jeden schemat dla wszystkich, lecz jako zestaw wariantów dopasowanych do oczekiwań gości.

Łaźnia Hammam - Ceremonia w ramach Seansu Premium i Ceremonie Indywidualne / Materiały prasowe

Seanse i emocje

Seanse parowe od lat są wizytówką Term Maltańskich. Łączą aromaterapię, muzykę i efektowną pracę ręcznikiem, a ich poziom potwierdzają sukcesy saunamistrzów pracujących w obiekcie, regularnie docenianych na arenie ogólnopolskiej. W tym roku Mistrzostwo Polski w kategorii drużynowej zdobyła Alona Rumiantseva i Hubert Wieliński, w minionych latach Rafał Ziąbka czy Karolina Grzelak. W weekendy goście mają do dyspozycji aż 24 seanse dziennie, a w tygodniu 18, w tym widowiskowe Seanse Extra z dodatkami takimi jak peelingi, napary czy napoje.

Łaźnia Woda - tu odbywają się rytuały z pielęgnacyjne z peelingiem / Materiały prasowe

W nowej części kompleksu odbywają się m.in. seanse Extra Mocny, Extra Żywioł czy Róża Wiatrów, które wzmacniają moc doświadczeń dostępnych w strefie. Strefa Saun Term Maltańskich nie tylko powiększyła swoją ofertę, ale i stworzyła przestrzeń, w której różne formy relaksu przenikają się i uzupełniają.

Strefa Sauny & Wellness czynna jest w dni robocze od 14:30 do 23:00, a w weekendy od 11:30 do 23:00. Termy Maltańskie to jednak znacznie więcej niż strefa saun. Kompleks obejmuje także Aquapark oraz Baseny Sportowe, dzięki czemu jedna wizyta może połączyć relaks, aktywność i wodną rozrywkę. Co ważne, kupując bilet do strefy saun, można korzystać także z pozostałych atrakcji obiektu, co dodatkowo podnosi jego atrakcyjność i sprawia, że całość staje się propozycją na pełny, intensywny dzień w Poznaniu.