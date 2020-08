Blisko 40 skrajnie wyczerpanych, wychudzonych i zaniedbanych psów znaleziono na posesji w pow. garwolińskim (Mazowieckie). 15 czworonogów jest w krytycznym stanie, wszystkie wymagają leczenia. 68-letniej właścicielce zwierząt grozi za znęcanie się nad nimi do 5 lat więzienia.

Odnalezione zwierzęta / Policja

Jak poinformowała w poniedziałek sierż. szt. Małgorzata Pychner z Komendy Powiatowej Policji w Garwolinie, w weekend miejscowi policjanci wspólnie z przedstawicielami Stowarzyszenia "Pogotowie dla Zwierząt" weszli na posesję w gm. Sobolew, gdzie w fatalnych warunkach przetrzymywanych było 37 psów.

Zwierzęta były skrajnie wyczerpane, wychudzone, brudne i głodne, odwodnione, zapchlone, bez sierści, przerażone i zdziczałe - powiedział PAP Grzegorz Bielawski z "Pogotowie dla Zwierząt".

Psy znajdowały się zarówno w pomieszczeniach gospodarczych, jak i w budynku mieszkalnym, gdzie trzymano je w starym tapczanie, na półkach w szafie. Znaleziono też zwłoki kilku czworonogów.

W jednym z pokoi były zmumifikowane ciała zwierząt, które nie żyły od co najmniej pół roku. Były poukładane w kartonach. Inne zwierzęta były zakopywane w ziemi, a głodne psy wyciągały je na wierzch - powiedział PAP przedstawiciel "Pogotowie dla Zwierząt".

68-letnia właścicielka mieszkała w drugiej części domu, w czystym, zadbanym pokoju. Kobieta zapewniała, że bardzo kocha swoje psy i nikomu ich nie odda.

To była jedna z najbardziej dramatycznych interwencji. Na miejscu zastaliśmy zwierzęta znajdujące się w bardzo złym stanie, które umierały latami - przyznał Bielawski. Rzadko kiedy mamy do czynienia z sytuacją, by jednorazowo tyle zwierząt potrzebowało pomocy - zaznaczył.

Zwierzęta trafiły do kliniki

Wszystkie zwierzęta zostały przewiezione do kliniki weterynaryjnej w Warszawie. Przechodzą badania, dostały kroplówki. Piętnaście psów jest w stanie krytycznym. Sama skóra i kości, odwodnione. Zaniedbania w opiece nad nimi sięgają co najmniej dwóch lat - ocenił przedstawiciel "Pogotowie dla Zwierząt".

Zdaniem Bielawskiego, o tym, że w gospodarstwie w gm. Sobolew psy przechowywane są w skandalicznym warunkach, wiedzieli od dawna okoliczni mieszkańcy, którzy bezskutecznie interweniowali w tej sprawie w urzędzie gminy i u służb weterynaryjnych. O potrzebie pilnej interwencji poinformowała "Pogotowie dla Zwierząt" posłanka KO Katarzyna Piekarska, przewodnicząca Parlamentarnego Zespołu Przyjaciół Zwierząt.

Stowarzyszenie "Pogotowie dla Zwierząt" rocznie odbiera ok. 2 tys. zwierząt. Mogą być ratowane dzięki środkom finansowym przekazanym przez ludzi dobrej woli.

W ocenie Bielawskiego koszty leczenia psów z gospodarstwa spod Garwolina mogą wynieść nawet ok. 50-60 tys. zł. Dlatego "Pogotowie dla Zwierząt" uruchomiło zbiórkę pieniędzy na ten cel. Szczegóły zamieszczone są na facebookowym profilu stowarzyszenia. Tam też można znaleźć fotorelację z interwencji.

68-letniej właścicielce psów za znęcanie się nad zwierzętami, trzymanie ich w niewłaściwych warunkach, w stanie rażącego zaniedbania oraz niezapewnienia im niezbędnej opieki lekarsko-weterynaryjnej może grozić do 5 lat pozbawienia wolności. Kobieta ma być w najbliższym czasie przesłuchana przez policjantów.