Rząd z ominięciem Sejmu chce wprowadzić pakiet pomocowy dla rolników. Z zapowiadanego kompletu ustaw ministrowie do Sejmu wyślą trzy. Pozostałe kluczowe kwestie – jak dopłaty dla producentów zboża i kukurydzy – zostały uregulowane na poziomie rozporządzenia jeszcze przed weekendem.

Zdj. ilustracyjne / Shutterstock

Na dzisiejszym posiedzeniu Rady Ministrów omawiane były dwa projekty ustaw: o ułatwieniach dot. inwestycji w zakresie biogazowni rolniczych oraz o Funduszu Ochrony Rolnictwa - poinformował wiceminister rolnictwa Rafał Romanowski. Do Sejmu wpłynął już projekt nowelizacji ustawy o dopłatach do paliwa rolniczego.

Na dodatkowym posiedzeniu (zaplanowanym na 9 maja) posłowie zajmą się więc tymi trzema projektami.

Rządowe wsparcie dla producentów i sprzedawców pszenicy ma opiewać na 10 mld złotych. Dopłaty dla rolników rząd ustalił na mocy rozporządzenia, a nie ustawy.