Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów - poinformował w poniedziałek jego rzecznik Rafał Leśkiewicz. "Przepisy zagrażają wolnościom Polaków, ich majątkowi i stabilności państw" - dodał.
W informacji na platformie X Rafał Leśkiewicz napisał, że zawetowana ustawa przewidywała możliwość wyłączania przez rząd stron internetowych firm działających na rynku kryptoaktywów jednym kliknięciem. W jego opinii przepisy dotyczące blokowania domen są nieprzejrzyste i mogą prowadzić do nadużyć. "Gdy rząd wyłączy stronę, ludzie tracą dostęp do swoich cyfrowych środków. Na to nie można się zgodzić" - napisał.