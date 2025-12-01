Dodał, że w większości państw Unii Europejskiej stosuje się prostą listę ostrzeżeń, która chroni konsumentów bez blokowania całych serwisów.

"Odwrócona logika"

Drugim problemem, który wpłynął na decyzję prezydenta - jak podał Leśkiewicz - jest rozmiar i brak przejrzystości w przyjętych rozwiązaniach. Wskazał też, że np. Czechy, Słowacja czy Węgry wdrożyły przepisy, które mają kilka lub kilkanaście stron, natomiast polska ustawa ma ich ponad sto. "Nadregulacja to prosta droga do wypychania firm za granicę - do Czech, na Litwę czy na Maltę - zamiast tworzenia warunków, by zarabiały i płaciły podatki w Polsce" - napisał.

Według Leśkiewicza trzecią przyczyną weta jest wysokość opłat nadzorczych, ustalonych - jak ocenił - na poziomie, który uniemożliwi rozwój małym firmom i startupom, a faworyzuje zagraniczne korporacje i banki. "To odwrócenie logiki zabicie konkurencyjnego rynku i poważne zagrożenie dla innowacji"- wskazał.

Mentzen chwali ruch Nawrockiego. "Bardzo dziękuje!"

Decyzja prezydenta przypadła do gustu jednemu z liderów Konfederacji Sławomirowi Mentzenowi, który w mediach społecznościowych zamieścił swój komentarz w tej sprawie.

"Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę niszczącą polski rynek kryptowalut! To świetna decyzja, zgodna z oczekiwaniami branży krypto! Sam również publicznie oraz podczas spotkania z Prezydentem apelowałem o zawetowanie tej szkodliwej ustawy. Bardzo dziękuję za tę decyzję!" - napisał.