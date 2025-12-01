Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę o rynku kryptoaktywów - poinformował w poniedziałek jego rzecznik Rafał Leśkiewicz. "Przepisy zagrażają wolnościom Polaków, ich majątkowi i stabilności państw" - dodał.

Prezydent zawetował ustawę o kryptowalutach

W informacji na platformie X Rafał Leśkiewicz napisał, że zawetowana ustawa przewidywała możliwość wyłączania przez rząd stron internetowych firm działających na rynku kryptoaktywów jednym kliknięciem. W jego opinii przepisy dotyczące blokowania domen są nieprzejrzyste i mogą prowadzić do nadużyć. "Gdy rząd wyłączy stronę, ludzie tracą dostęp do swoich cyfrowych środków. Na to nie można się zgodzić" - napisał.

Dodał, że w większości państw Unii Europejskiej stosuje się prostą listę ostrzeżeń, która chroni konsumentów bez blokowania całych serwisów.

"Odwrócona logika"

Drugim problemem, który wpłynął na decyzję prezydenta - jak podał Leśkiewicz - jest rozmiar i brak przejrzystości w przyjętych rozwiązaniach. Wskazał też, że np. Czechy, Słowacja czy Węgry wdrożyły przepisy, które mają kilka lub kilkanaście stron, natomiast polska ustawa ma ich ponad sto. "Nadregulacja to prosta droga do wypychania firm za granicę - do Czech, na Litwę czy na Maltę - zamiast tworzenia warunków, by zarabiały i płaciły podatki w Polsce" - napisał.

Według Leśkiewicza trzecią przyczyną weta jest wysokość opłat nadzorczych, ustalonych - jak ocenił - na poziomie, który uniemożliwi rozwój małym firmom i startupom, a faworyzuje zagraniczne korporacje i banki. "To odwrócenie logiki zabicie konkurencyjnego rynku i poważne zagrożenie dla innowacji"- wskazał.

Mentzen chwali ruch Nawrockiego. "Bardzo dziękuje!"

Decyzja prezydenta przypadła do gustu jednemu z liderów Konfederacji Sławomirowi Mentzenowi, który w mediach społecznościowych zamieścił swój komentarz w tej sprawie. 

"Prezydent Karol Nawrocki zawetował ustawę niszczącą polski rynek kryptowalut! To świetna decyzja, zgodna z oczekiwaniami branży krypto! Sam również publicznie oraz podczas spotkania z Prezydentem apelowałem o zawetowanie tej szkodliwej ustawy. Bardzo dziękuję za tę decyzję!" - napisał. 

Co zakłada ustawa o kryptowalutach?

Ustawa z 7 listopada ma na celu m.in. implementację unijnych przepisów, czyli rozporządzenia MiCA (The Markets in Crypto-Assets Regulation). Według jej zapisów nadzór nad rynkiem kryptoaktywów sprawować ma Komisja Nadzoru Finansowego, wyposażona w odpowiednie narzędzia nadzorcze i kontrolne. Doprecyzowane mają również zostać niektóre obowiązki emitentów tokenów powiązanych z aktywami i tokenów będących e-pieniądzem, a także dostawców usług w zakresie kryptoaktywów. Jednocześnie głowa państwa Karol Nawrocki podpisał nowelizację ustawy o produktach biobójczych. Po wejściu w życie nowych przepisów, nie trzeba będzie wykazywać interesu prawnego, aby uzyskać dostęp do informacji o wpływie produktów biobójczych na środowisko. O podpisaniu noweli poinformowała w poniedziałek Kancelaria Prezydenta RP. 

Nowelizacja ustawy o produktach biobójczych z podpisem prezydenta

Nowelizacja o produktach biobójczych dostosowuje polskie prawo do wyroku Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej. Regulacja przygotowana przez Ministerstwo Zdrowia ma ułatwić dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie, zawartych w dokumentacji w postępowaniu o wydanie pozwolenia na obrót produktami biobójczymi. Z komunikatu dowiadujemy się, że najważniejszym rozwiązaniem w zmienionym prawie jest m.in. to, że aby uzyskać dostęp do informacji o wpływie produktów biobójczych na środowisko, nie trzeba już będzie wykazywać interesu prawnego. 

Nowe przepisy przewidują także, że w sytuacji wystąpienia zagrożenia dla zdrowia publicznego, którego nie można powstrzymać innymi środkami (jak np. pandemia), uproszczone procedury rejestracji produktów biobójczych. Nowe przepisy wejdą w życie zasadniczo po dwóch miesiącach od ogłoszenia ich w Dzienniku Ustaw. 

