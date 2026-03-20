W najbliższą niedzielę, 22 marca, Kraków stanie się areną sportowych emocji. Na starcie 22. Krakowskiego Półmaratonu Marzanny oraz 11. Krakowskiego Biegu z Dystansem „Dla małych serc” pojawią się setki miłośników biegania. Organizacja wydarzenia oznacza jednak poważne zmiany w funkcjonowaniu komunikacji miejskiej oraz utrudnienia dla kierowców i pasażerów.

Zdjęcie poglądowe / Shutterstock

Bądź na bieżąco. Po więcej aktualnych informacji zapraszamy na stronę główną RMF24.pl.

Trasy biegów - którędy pobiegną uczestnicy?

Półmaraton Marzanny wystartuje o godzinie 11:00 z Al. 3 Maja, na wysokości Parku Jordana.

Trasa poprowadzi przez Al. Focha, most na Rudawie, ul. Emaus, ul. Królowej Jadwigi, ul. Księcia Józefa, Most Zwierzyniecki, Bulwary Wiślane, ul. Konopnickiej, Most Retmański, ul. Zabłocie, Most Kotlarski, aż do Rynku Głównego i Placu Wielkiej Armii Napoleona, gdzie zaplanowano metę około godziny 13:30-14:00.

Z kolei 11. Krakowski Bieg z Dystansem "Dla małych serc" rozpocznie się o 9:30 na Bulwarze Czerwieńskim przy Moście Grunwaldzkim. Meta dla tego biegu została wyznaczona również na Placu Wielkiej Armii Napoleona, a uczestnicy powinni dotrzeć na miejsce około godziny 10:15.

Zamknięte ulice i zmiany w komunikacji miejskiej

W związku z organizacją biegów, w niedzielę wprowadzone zostaną spore ograniczenia w ruchu drogowym i komunikacji miejskiej.

Wyłączone z ruchu będą m.in.:



ul. Dominikańska, Franciszkańska, Zwierzyniecka i Kościuszki - w godzinach 9:15-14:00 (z możliwością krótkiego przywrócenia ruchu między biegami, ok. 10:15-11:00)

ul. Krakowska i Legionów Piłsudskiego - w godzinach 11:00-13:45

Dla autobusów niedostępne będą:

ul. Podzamcze i Powiśle - w godzinach 9:30-14:00

ul. Księcia Józefa (od pętli "Salwator" do Mostu Zwierzynieckiego) - w godzinach 10:45-11:45

ul. Konopnickiej (od Ronda Matecznego do ul. Kościuszki), jezdnia w kierunku centrum - w godzinach 10:45-12:30

Al. Focha (most na Rudawie) - w godzinach 10:45-11:15

Dodatkowo, przystanek "Malczewskiego" 03 będzie nieczynny w godzinach 10:45-11:45. W zamian zostanie uruchomiony przystanek tymczasowy na ul. Księcia Józefa przed skrzyżowaniem (od strony Bielan).

Inaczej będą też kursować tramwaje.



Wszystkie szczegóły dotyczące funkcjonowania komunikacji miejskiej można znaleźć na stronie ztp.krakow.pl .

Organizatorzy apelują o wyrozumiałość i wcześniejsze zaplanowanie podróży.



