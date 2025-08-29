​RMF FM po raz kolejny udowadnia swoją dominację na polskim rynku radiowym. Według najnowszego raportu Instytutu Monitorowania Mediów stacja utrzymała pozycję lidera w rankingu najczęściej cytowanych rozgłośni radiowych w lipcu 2025 roku, osiągając imponujący wynik ponad 2,5 tysiąca wzmianek. Co sprawia, że RMF FM jest tak opiniotwórcze? Sprawdzamy, kto jeszcze znalazł się na podium i jakie tematy rozgrzewały polskie media w ostatnich tygodniach.

/ RMF FM

RMF FM - lider cytowań i źródło najważniejszych informacji

Nie ma wątpliwości - RMF FM to stacja, która od lat wyznacza standardy w polskim eterze. Najnowszy raport Instytutu Monitorowania Mediów nie pozostawia złudzeń: w lipcu 2025 roku to właśnie RMF FM było najczęściej cytowaną stacją radiową w kraju. Ponad 2,5 tysiąca wzmianek w innych mediach to wynik, który nie tylko potwierdza pozycję lidera, ale również świadczy o ogromnym zaufaniu, jakim dziennikarze i słuchacze darzą tę rozgłośnię.

W minionym miesiącu na antenie RMF FM nie zabrakło gorących tematów i ważnych gości. Jednym z nich był wicepremier Krzysztof Gawkowski, który w rozmowie z dziennikarzami RMF FM odniósł się do kontrowersyjnych wpisów chatbota Grok na platformie X (dawniej Twitter). Jego komentarze odbiły się szerokim echem w mediach, a sama rozmowa była szeroko cytowana przez portale informacyjne i prasę.

Cytowania to nie tylko liczby - to przede wszystkim miernik wpływu i opiniotwórczości danej stacji. Im częściej media powołują się na wypowiedzi gości lub informacje podawane przez daną rozgłośnię, tym większy jest jej autorytet i zasięg. RMF FM od lat utrzymuje się na pozycji lidera, co świadczy o jej niekwestionowanej roli w kształtowaniu opinii publicznej w Polsce.



/ materiały prasowe /

Wyniki najnowszego raportu Instytutu Monitorowania Mediów nie pozostawiają wątpliwości - RMF FM to stacja, która nie tylko dostarcza najświeższych informacji, ale także wyznacza trendy i jest źródłem najważniejszych cytowań w polskich mediach. Jej pozycja lidera jest efektem ciężkiej pracy dziennikarzy, rzetelności oraz umiejętności zapraszania do studia najważniejszych postaci życia publicznego.

