"To nie jest zwykła ustawa, to jest rewolucja w inwestycje, w obronność" - mówił sprawozdawca komisji obrony Andrzej Szewiński (KO). Sejm przyjął w piątek poprawki do specustawy o inwestycjach w obronność, której celem jest uproszczenie tych inwestycji.

Budowa Tarczy Wschód – umocnień na granicy polsko-rosyjskiej w okolicach miejscowości Rutka / Tomasz Waszczuk / PAP Zobacz również: Złe wieści dla Polski. Rosja będzie gotowa w 2027 roku

Co zrobić, gdy wybuchnie wojna? Dostaniesz konkretne instrukcje Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji strategicznych inwestycji w zakresie potrzeb obronności państwa lub kluczowych inwestycji w zakresie potrzeb obronności państwa lub bezpieczeństwa publicznego oraz ustanawiania stref ochronnych terenów zamkniętych została przyjęta pod koniec czerwca przez Sejm. Teraz trafi do podpisu przez prezydenta. "Jedna decyzja wojewody i budujemy" To nie jest zwykła ustawa, to jest rewolucja w inwestycje, w obronność. Polska włącza tryb turbo. Wojna nie czeka na zgodę urzędników. Dlatego Polska wchodzi w tryb gotowości inwestycyjnej. Przyjmując tę ustawę wprowadzamy nową jakość działania państwa w czasie zagrożenia. Koniec biurokratycznych labiryntów. Specustawa przygotowana przez MON upraszcza wszystkie procedury: lokalizacja, grunty, zezwolenia. Jedna decyzja wojewody i budujemy. Nawet 70 proc. krótszy czas przygotowania inwestycji - podkreślił sprawozdawca komisji obrony Andrzej Szewiński (KO). Jak zauważył, takich rozwiązań prawnych nie ma w żadnym kraju w Europie. Zaznaczył, że według mediów Niemcy planują takie rozwiązania. A w Polsce my kończymy procedury i wdrażamy w życie - oświadczył poseł KO. Ustawa upraszcza procedury dotyczące kluczowych inwestycji w obronność. Przepisy mają usprawnić m.in. budowę wzdłuż wschodniej granicy instalacji w ramach "Tarczy Wschód", budowę nowych jednostek wojskowych, magazynów czy poligonów, jak również inwestycje w rozbudowę przemysłu zbrojeniowego. O czym mówi specustawa? Specustawa zakłada podział inwestycji na inwestycje kluczowe, takie jak np. Tarcza Wschód, produkcja amunicji oraz inwestycje strategiczne. Zmiany dotyczą m.in. wydawania zgody środowiskowej, realizacji inwestycji na gruntach państwowych i oparciu ich o lokalne przedsiębiorstwa, możliwości wywłaszczenia nieruchomości za odszkodowaniem, wyjęcia spod zastosowania do inwestycji strategicznych Prawa zamówień publicznych oraz tworzenia stref ochronnych terenów zamkniętych. Część senackich poprawek miała charakter redakcyjno-legislacyjnym, w tym poprawka przewidująca dodanie definicji pojęcia "inwestora kluczowej inwestycji" oraz uzupełniającą katalog inwestorów kluczowych inwestycji. Przyjęte zostały także poprawki o charakterze merytorycznym, które doprecyzowują przepisy wyłączające nieruchomości stanowiące rodzinne ogrody działkowe spod reżimu specustawy. "Przyjęte poprawki przewidują, iż do nabycia praw do nieruchomości, na której znajduje się rodzinny ogród działkowy lub jego część oraz do ustalania i wypłaty odszkodowań stosowane będą przepisy ustawy o rodzinnych ogródkach działkowych" - podkreślono w uzasadnieniu Senatu. Inne przyjęte poprawki "eliminują podwójną regulację dotyczącą terminu na wniesienie odwołania od decyzji o zezwoleniu na realizację strategicznej inwestycji w zakresie potrzeb obronności państwa oraz ujednolicają stosowaną terminologię". Wojewoda w roli głównej Specustawa zakłada wydawanie jednej zespolonej decyzji administracyjnej o zezwoleniu na realizację strategicznej inwestycji. Decyzję o zezwoleniu na realizację strategicznej inwestycji w zakresie potrzeb obronności państwa (DRSI) będzie wydawał wojewoda w terminie do 90 dni od dnia złożenia wniosku przez inwestora. Wykaz kluczowych inwestycji w zakresie potrzeb obronności państwa, w tym inwestycji realizowanych w ramach programu Tarcza Wschód oraz kluczowych inwestycji w zakresie potrzeb bezpieczeństwa publicznego będzie określał minister obrony narodowej. Zawiadomienie o realizacji kluczowej inwestycji inwestor będzie składać do wojewody i wojewódzkiego inspektora nadzoru budowlanego, a w przypadku inwestycji na terenach leśnych również do dyrektora regionalnej dyrekcji Lasów Państwowych. Jeśli regionalny dyrektor ochrony środowiska stwierdzi, że realizacja kluczowej inwestycji może negatywnie oddziaływać m.in. na obszar Natura 2000, wówczas ma on określić w postanowieniu, przy współpracy z inwestorem, działania minimalizujące lub rozwiązania alternatywne. Jeśli nie będzie to możliwe, ma określić zakres, miejsce, termin i sposób wykonania kompensacji przyrodniczej. Ustawa określa też zasady nabywania nieruchomości na potrzeby inwestycji i ustalania odszkodowania za nieruchomości.