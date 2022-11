Ministerstwo Rolnictwa skorzysta z narzędzi, które mają obniżyć ceny nawozów, proponowanych przez Komisję Europejską - dowiedział się nasz reporter. Chodzi o pomysł hurtowych zakupów nawozów poprzez państwowe agencje i odsprzedawanie ich rolnikom po niższych cenach. Podobny mechanizm jest stosowany przy zakupach węgla.

Te deklaracje to reakcja na informacje, że unijna dyrektywa nie pozwala na utrzymanie w przyszłym roku zerowej stawki VAT na nawozy.

Liczba punktów, w których ma działać ten mechanizm, będzie zależeć od tego, jak duże będzie zainteresowanie rolników. Na razie - niezależnie od propozycji Komisji Europejskiej - resort uruchomił w ubiegłym tygodniu z Krajową Grupą Spożywczą taką sprzedaż w dziesięciu miejscach. Jest to rodzaj pilotażu tego rozwiązania. Przykładowa cena za tonę nawozu wynosi tam trzy i pół tysiąca złotych.

Mamy przed sobą kilka tygodni, by zobaczyć, jakie jest zainteresowanie, co będą nam zgłaszać rolnicy. Jeżeli mechanizmy unijne faktycznie skutecznie zadziałają, możemy powiedzieć, że w przypadku nawozów będziemy mieć do czynienia z trendem spadkowym. Wszystko zależy jednak od zapasów i cen gazu. Procesy trwają. Jeśli uda się jeszcze mocniej dywersyfikowac źródła gazu, ceny mogą się zmniejszać. Obecnie europejskie magazyny są wypełnione gazem - podkreśla w rozmowie z RMF FM wiceminister rolnictwa Anna Gembicka.

"Chodzi o pominięcie pośredników"

Hurtowy zakup gazu miałby sprawić, że ceny byłyby niższe, ponieważ pomijałyby pośredników. To jest coś podobnego do zakupów węgla w Polsce - tłumaczył w rozmowie z naszą brukselską korespondentką Katarzyną Szymańską-Borginon Janusz Wojciechowski. Chodzi o to, żeby w podobnym systemie funkcjonowały zakupy nawozów i to powinno doprowadzić do efektywnej obniżki cen nawozów bezpośrednio dla rolnika - stwierdza komisarz.

KE zaproponowała także wsparcie w formie pomocy publicznej dla firm produkujących nawozy. Każde przedsiębiorstwo będzie mogło otrzymać 150 mln euro takiego wsparcia.

To wsparcie zakładów nawozowych także powinno doprowadzić do obniżenia cen nawozów - mówi Wojciechowski.

Dla Polski takie pomysły są bardzo ważne. Nasz kraj jest największym producentem nawozów sztucznych w UE.

Jak ujawnia Janusz Wojciechowski, pojawiła się również propozycja zniesienia cen antydumpingowych nałożonych przez UE na nawozy sprowadzane spoza państw Wspólnoty, ale nie znalazła ona poparcia w KE. Jego zdaniem, miałoby to krótkotrwały efekt, a na dłuższą metę zagroziłoby unijnej, a więc przede wszystkim polskiej, produkcji nawozów.

Komisarz Wojciechowski powiedział, że będzie rozmawiać z polskim ministrem rolnictwa w sprawie szybkiego wprowadzenia przez Polskę działań proponowanych przez KE.

Lista punktów, w których rolnicy mogą kupować nawozy od Krajowej Grupy Spożywczej:

Kujawsko-pomorskie:



Centrala

tel. 695 650 077, 695 650 377

ul. Kraszewskiego 40

87-100 Toruń



Kruszwica

tel. 665 552 533

ul. Niepodległości 38/40

88-150 Kruszwica



Nakło nad Notecią

tel. 725 111 742

ul. Rudki 1

89-100 Nakło nad Notecią



Brześć Kujawski

tel. 695 650 329

ul. Przemysłowa 1

87-880 Brześć Kujawski



Woj. pomorskie:



Malbork

tel. 695 650 328

ul. Wł. Sikorskiego 51

82-200 Malbork



Woj. lubelskie:





Siennica Nadolna

tel. 695 650 327

Siennica Nadolna 59