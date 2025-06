"Polsko-rosyjska granica to nie atrakcja turystyczna ani miejsce na spacer, robienie zdjęć czy zwiedzanie" - apeluje komendant Warmińsko-Mazurskiego Oddziału Straży Granicznej płk Daniel Wojtaszkiewicz. "Przed zbliżającymi się wakacjami ostrzegamy, że za naruszenie przepisów obowiązujących w strefie nadgranicznej grozi mandat w wysokości nawet 500 zł" - dodaje.

"Polsko-rosyjska granica to nie atrakcja turystyczna" - apeluje komendant płk Daniel Wojtaszkiewicz / Shutterstock

Interwencje dotyczące osób wchodzących na pas drogi granicznej niepotrzebnie angażują strażników granicznych, którzy mogliby w tym czasie wykonywać inne obowiązki na polsko-rosyjskiej granicy.

Jak się okazuje, wielu turystów przyjeżdża na tereny przygraniczne i wchodzi na pas drogi granicznej, by zrobić sobie zdjęcie granicy z Federacją Rosyjską, co jest zabronione.

Prowadzimy szeroką kampanię informacyjną i uczulamy turystów, którzy przyjeżdżają na Warmię i Mazury, aby z rozwagą przemieszczali się na tereny przygraniczne i apelujemy, by stosowali się do komunikatów straży granicznej - mówi płk Daniel Wojtaszkiewicz.

Turystyka przygraniczna kwitnie

W 2024 roku przy polsko-rosyjskiej granicy zatrzymano w sumie 148 osób - 101 Polaków oraz 47 cudzoziemców. Byli to m.in. obywatele Niemiec, Belgii, Szwajcarii, Hiszpanii, Francji, Wielkiej Brytanii, Kazachstanu, Holandii. W tym roku do połowy czerwca w pobliżu granicy z Federacją Rosyjską pojawiło się 55 osób, w tym 47 Polaków oraz 8 cudzoziemców z Francji, Niemiec i Danii.

Są to turyści, którzy z ciekawości łamią przepisy obowiązujące w strefie nadgranicznej i wchodzą na pas drogi granicznej, by z bliska zobaczyć granicę polsko-rosyjską lub zrobić sobie pamiątkowe zdjęcie - wyjaśniła w rozmowie z PAP rzecznik Warmińsko-Mazurskiej Straży Granicznej mjr Mirosława Aleksandrowicz.

Straż graniczna przypomina, że w strefie nadgranicznej obowiązują przepisy porządkowe wprowadzające zakazy i obowiązki. W strefie nadgranicznej znajdują się drogi dojazdowe do granicy państwa. Na niektórych z nich zgodnie ze znakami drogowymi obowiązuje zakaz ruchu w obu kierunkach. Za zlekceważenie przepisów dotyczących wejścia na pas drogi granicznej grozi grzywna do 500 zł. W strefie nadgranicznej obowiązują również przepisy porządkowe, mówiące o zakazie fotografowania strony sąsiedniej. Za niestosowanie się do obowiązującego przepisu również grozi mandat do 500 zł.