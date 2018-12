Około godziny trwało posiedzenie Rady Warszawy. Radni zajmowali się rozpatrzeniem projektu uchwały, który miał przywrócić 98-proc. bonifikatę przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność. Sesja została zwołana na wniosek prezydenta Rafała Trzaskowskiego. "Standardy z Wiejskiej przeniesione na sesję Rady Warszawy (z odwróceniem ról). Opozycja (PiS) chce debaty, przewodnicząca na razie do niej nie dopuszcza. Radni PiS wyszli na mównicę. Teraz 10 minut przerwy" - informował po godzinie 10 dziennikarz RMF FM Patryk Michalski. Przed godziną 11 - po głosowaniu - było już wiadomo, że 98- procentowa bonifikata zostanie przywrócona.

Po tym jak Klub Koalicji Obywatelskiej złożył wniosek, aby przed głosowaniem ws. zmian nie było dyskusji w tej sprawie, radni PiS zablokowali mównicę. Ostatecznie głosami radnych KO wniosek został przyjęty.



Szef klubu Koalicji Obywatelskiej Jarosław Szostakowski wystąpił z wnioskiem o kontynuowanie obrad bez dyskusji. W odpowiedzi radni PiS zaczęli skandować "Demokracja, demokracja, demokracja". Przewodnicząca rady miasta Ewa Malinowska-Grupińska (KO) powiedziała, że taki wniosek musi być poddany pod debatę.

W odpowiedzi radni PiS zaczęli blokować mównicę i domagali się dyskusji. Radna PiS Alicja Żebrowska zaapelowała do prezydenta Rafała Trzaskowskiego, aby udzielił on informacji ws. podwyżek. Malinowska-Grupińska zarządziła przerwę w obradach.

"Wygraliśmy dla Warszawy"

Uchwała w sprawie bonifikat była jedynym punktem obrad. Prezydent stolicy Rafał Trzaskowski zwrócił się we wtorek do radnych, by przywrócili 98-proc. bonifikatę opłaty za przekształcenie prawa użytkowania wieczystego w prawo własności dla gruntów położonych na terenach należących do miasta (w przypadku gruntów, których właścicielem jest Skarb Państwa, wysokość bonifikaty została ustawowo ustalona na 60 proc.).



W czwartek zaa przywróceniem 98 proc. bonifikaty głosowało 59 radnych, nikt nie był przeciw, nikt nie wstrzymał się od głosu.



Po ogłoszeniu wyniku głosowania przez przewodniczącą rady miasta Ewę Malinowską-Grupińską radni PiS skandowali: "wygraliśmy dla Warszawy".



Malinowska-Grupińska podziękowała za jednogłośne przyjęcie uchwały i zamknęła sesję.

Rafał Trzaskowski: Ws. bonifikat wsłuchaliśmy się w głos warszawiaków

W sprawie bonifikat przy przekształceniu użytkowania wieczystego we własność wsłuchaliśmy się w głos warszawiaków - powiedział prezydent stolicy Rafał Trzaskowski po przyjęciu przez radę miasta uchwały o 98 proc. bonifikacie przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego we własność.



Mówiłem przez całą kampanię wyborczą, że będziemy słuchali warszawiaków i skoro oni uznali, że to była obietnica wyborcza, mimo że ja nigdy nie mówiłem o bonifikatach w kampanii wyborczej, to uznaliśmy, że w tak ważnej sprawie, która budzi tak wiele emocji, musi być jasny przekaz i że jesteśmy gotowi do wycofania się z decyzji, jeżeli warszawiacy uznali, że to była obietnica wyborcza - podkreślił.



Rafał Trzaskowski zaznaczył, że zawsze mówił, że poprzedni wniosek ws. 98 proc. bonifikaty, który - jak podkreślił - został złożony przez radnych PiS-u w październiku "dwa dni przed końcem kampanii" wyborczej przed wyborami samorządowymi, nie był sensowny, bo powodował nierówność: "98 proc. bonifikaty dla tych, którzy mają swoją nieruchomość na gruntach miejskich i 60 proc. na gruntach Skarbu Państwa".



Dlatego, uzasadniał, w ubiegłym tygodniu została podjęta decyzja ws. obniżki bonifikaty do 60 proc. przy gruntach miejskich, ale - jak tłumaczył prezydent Warszawy - ponieważ wzbudziło to emocje, to wsłuchując się w głos warszawiaków, wycofano się z tej decyzji i zdecydował się wnieść wniosek o powrót do 98 proc. bonifikaty.

Rząd myśli o likwidacji użytkowania wieczystego

Rząd PiS myśli o tym, żeby zupełnie zlikwidować relikt komunizmu, jakim jest użytkowanie wieczyste, planowane są głębokie reformy; Warszawa będzie w awangardzie, będzie pierwsza - powiedział szef klubu PiS w Radzie Warszawy Cezary Jurkiewicz.



Jest nawet praca tak głęboko, że myśli o tym, żeby zupełnie zlikwidować ten relikt komunizmu, jakim jest użytkowanie wieczyste. Są zapowiedzi na ten temat, czekamy i to ma być zlikwidowanie i dla przedsiębiorców - podkreślił .



Pytany o szczegóły Cezary Jurkiewicz odpowiedział, że prace prowadzi zespół w Ministerstwie Infrastruktury i Rozwoju.



Sebastian Kaleta (PiS) podkreślił natomiast, że powrót do 98-proc. bonifikaty to wielki sukces warszawiaków. To, co PO próbowała im zagrabić w ubiegłym tygodniu, pozostanie w ich kieszeniach. PO pokazała, że jest partią, która nie reprezentuje sobą jakiejkolwiek wiarygodności, ponieważ wszystko co obiecają, bądź podarują wyborcom może zostać każdego dnia odebrane bez słowa uzasadnienia - ocenił.



Według Kalety, prezydent stolicy Rafał Trzaskowski "tchórzy, ponieważ boi się dyskutować z radnymi". Nam próbowano dzisiaj zamknąć usta, ale gwarantuję, że będziemy dalej konsekwentnie, ciężko pracować dla mieszkańców Warszawy - zapowiedział komentując w ten sposób zamknięcie dyskusji na wniosek szefa klubu KO Jarosława Szostakowskiego.



