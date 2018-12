Platforma Obywatelska próbuje ratować sytuację z bonifikatami w Warszawie. Chce przerzucić problem na stronę PiS. W czwartek radni PO mają przywrócić wyższe - 98 procentowe bonifikaty przysługujące przy przekształceniu własności gruntów.

Tego samego dnia w Sejmie - czyli w czwartek - posłowie PO złożą projekt zrównujący bonifikaty na wszystkich gruntach - także tych należących do Skarbu Państwa. Szef klubu PiS Ryszard Terlecki w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Mariuszem Piekarskim nie wykluczył, że bonifikaty na grunty Skarbu Państwa też mogą zostać podniesione. Zobaczymy. To musi być przeprowadzone w skali całego kraju - podkreśla. Na stwierdzenie reportera RMF FM "bo teraz jest nierówność" i na pytanie, "czy jest szansa na podniesienie" - Ryszard Terlecki odpowiada "myślę, że tak".

Na kolejne pytanie "czyli będziecie pracować nad tym projektem" szef klubu PiS odpowiada "będziemy pracować".

Projekt PO chce złożyć w Sejmie w czwartek, żeby jak najszybciej przykryć to, że musi się wycofywać z błędu w Warszawie. Zobaczymy, czy PiS też będzie tak szafował słowem oszustwo - mówi szef klubu PO Sławomir Neumann.

W Warszawie 1/3 nieruchomości położona jest na gruntach Skarbu Państwa. Dla ich właścicieli, upusty bez zmiany ustawy, wyniosą 60 procent. Nawet jeżeli warszawska Rada Miasta przywróci bonifikaty 98 procentowe.



Rafał Trzaskowski: Czeka mnie trudna rozmowa z klubem PO-KO o bonifikatach

Czeka mnie trudna rozmowa z klubem PO-KO o bonifikatach; będę przekonywał, żeby - zgodnie z tym, co cały czas zapowiadaliśmy w kampanii wyborczej - wsłuchiwać się w głos obywateli - powiedział we wtorek prezydent stolicy Rafał Trzaskowski.



Jak podkreślił, zwróci się do przewodniczącej Rady Miasta Warszawy o zwołanie sesji i będzie rekomendował powrót do bonifikaty 98 proc. przy przekształceniu prawa użytkowania wieczystego w prawo własności.



Pytany, czy władze PO oczekiwały od niego takiej decyzji, powiedział: "To jest w 100 proc. moja decyzja. Jestem politykiem odpowiedzialnym i podejmuję te decyzje w imię odpowiedzialności osobiście, nie przerzucam tej odpowiedzialności na nikogo innego".

Kluzik-Rostkowska: W piekle powinni poniewierać się wszyscy, którzy głosowali za 98-procentową bonifikatą

Temat bonifikat został poruszony podczas środowej Popołudniowej rozmowy w RMF FM. Gościem Marcina Zaborskiego była Joanna Kluzik-Rostkowska. Problem wziął się z ustawy rządowej, przegłosowanej w lipcu 2018 roku. PiS postanowił wycofać się z użytkowania wieczystego na rzecz własności. Rozpisał to w ustawie na 20 lat - mówiła partyjna koleżanka Rafała Trzaskowskiego, Kluzik-Rostkowska.

Kiedy PiS bardzo populistycznie wystąpił z propozycją, żeby grunty, których właścicielem jest miasto, żeby tam obowiązywała bonifikata 98 proc., to ten sam PiS w swojej ustawie rządowej zapisał bonifikatę na poziomie 60 procent. W piekle powinni się poniewierać wszyscy, którzy za tą 98-procentową bonifikatą głosowali. Było to tuż przed wyborami. Jedyni, którzy nie trafią do piekła to jest Hanna Gronkiewicz-Waltz oraz jej skarbnik miasta, którzy bardzo przytomnie przekonywali wtedy wszystkich, którzy mieli wtedy głosować na tak, albo na nie, że 98-procentowa bonifikata jest szaleństwem - dodała.

Dworczyk o bonifikatach: Premier polecił wojewodzie, żeby przeanalizować uchwałę

Dworczyk: Premier polecił wojewodzie przeanalizować uchwałę Rady Warszawy ws. bonifikat Jakub Rutka /RMF FM

Bonifikaty w Warszawie były również tematem Porannej rozmowie w RMF FM. Robert Mazurek pytał Michała Dworczyka o uchwałę Rady Warszawy, która obniżyła bonifikatę przy przekształceniu prawa własności z planowanych 98 proc. na 60 proc. To realny problem dla wielu Polaków (...). Jesteśmy zdeterminowani, żeby te bonifikaty były jak najwyższe. Likwidowaliśmy użytkowanie wieczyste i zmieniliśmy je na własność po to, żeby Polacy w końcu poczuli się właścicielami swojej własności. Zrobimy wszystko, żeby taka możliwość była. Dlatego premier polecił wojewodzie, żeby przeanalizować uchwałę przyjętą przez Radę Warszawy pod kątem tego, czy jest zgodna z prawem - zadeklarował Michał Dworczyk.

Szef kancelarii pytany o to, czy PiS chce przywrócić uchwałę o 98-procentową bonifikatę, odpowiedział: Już w tej chwili można powiedzieć, że nowa uchwała nie wejdzie od 2 stycznia. To oznacza, że od stycznia warszawiacy będą mogli składać wnioski o zmianę użytkowania wieczystego we własność z bonifikatą 98-procentową, ponieważ będzie działała uchwała przyjęta przed wyborami samorządowymi.