Lekarze walczący z koronawirusem, policjanci, strażacy i inne formacje mundurowe jeszcze co najmniej trzy tygodnie będą musieli czekać na wejście w życie przepisów, które miały ułatwić im pracę w pandemii. Dlaczego? Mimo że ustawa, która wprowadza regulacje, już tydzień temu została podpisana przez prezydenta i mogłaby niemal natychmiast wejść w życie, to publikacja w Dzienniku Ustaw będzie opóźniona aż do grudnia, do czasu uchwalenia jej nowelizacji - wynika z informacji dziennikarza RMF FM Patryka Michalskiego. Wszystko przez kosztowną pomyłkę w głosowaniu grupy posłów PiS-u. Rządzący wpadli w pułapkę, z czego politycznie chce skorzystać senacka większość.

Chodzi między innymi o ustawowy obowiązek noszenia maseczek, zniesienie odpowiedzialności karnej lekarzy za nieumyślne błędy medyczne w pandemii czy zagwarantowanie służbom mundurowym pełnopłatnego zwolnienia lekarskiego z powodu zakażenia koronawirusem. Wszystkie te zmiany mogłyby być już obowiązującym prawem, gdyby nie pomyłka w głosowaniu grupy posłów Prawa i Sprawiedliwości, która poparła poprawkę Senatu. Przyznała ona stuprocentowy dodatek covidowy wszystkim lekarzom, a nie - jak od początku chciała partia rządząca - wyłącznie medykom skierowanym do walki z pandemią.

Natychmiastowa nowelizacja

Partia rządząca w ekspresowym tempie próbowała się z tego wycofać, przekonując, że propozycja Senatu jest populistyczna, a budżet nie udźwignie takiego obciążenia finansowego. Prawdą jest, że od początku prac na ustawą Prawo i Sprawiedliwość na żadnym etapie nie proponowało dodatku dla wszystkich medyków. Błąd w głosowaniu jest jednak wizerunkowym problemem partii Kaczyńskiego, bo politycy - zamiast chwalić się dodatkiem dla medyków na pierwszej linii frontu - muszą odpowiadać na zarzuty opozycji o "odbieraniu pieniędzy lekarzom".

Nowelizacja naprawcza natychmiast została przyjęta przez Sejm i trafiła do Senatu.

Senat będzie czekał

Izba wyższa będzie jednak broniła dodatku dla wszystkich lekarzy, bo to pomysł senackiej większości. Senatorowie po pierwsze nie muszą martwić się o finansowanie poprawki, a po drugie twierdzą, że wyliczenia rządzących są zawyżone. Co więcej, senatorowie nie zamierzają się spieszyć, zajmą się nowelizacją w niemal ostatnim możliwym terminie - na posiedzeniu 25-27 listopada. To oznacza, że sejmowa większość będzie mogła skutecznie odwrócić swoją wpadkę dopiero w pierwszym tygodniu grudnia i dopiero wtedy należy spodziewać się publikacji pierwotnej ustawy wraz z jej nowelizacją.

Plan rządzących

Jak wynika z informacji reportera RMF FM Patryka Michalskiego, Rządowe Centrum Legislacji do czasu uchwalenia nowelizacji naprawczej nie zamierza opublikować pierwotnej ustawy z ważnymi przepisami covidowymi. Wszystko po to, by fragment dotyczący dodatku dla wszystkich medyków już w chwili wejścia w życie ustawy był martwy.

Oficjalnie oczywiście nie ma mowy o ręcznym sterowaniu i opóźnianiu publikacji, a o niezbędnych analizach i procedurach w granicach prawa. Sami rządzący jeszcze niedawno twierdzili, że w przypadku tych przepisów, ważna jest każda godzina i natychmiastowe wejście w życie ustawy. Premier chciał to osobiście wyjaśniać marszałkowi Senatu, choć teraz podległe Mateuszowi Morawieckiemu Rządowe Centrum Legislacji ustawy wciąż nie publikuje.

"Za nic mają zdrowie Polaków"

Populistyczny wyścig między Sejmem a Senatem w sprawie tego, kto bardziej się spieszy w pomaganiu Polakom, zaczął się jednak dużo wcześniej.

19 października w godzinach popołudniowych Prawo i Sprawiedliwość zaprezentowało projekt ustawy covidowej. Partia rządząca chciała ekspresowego tempa prac i przyjęcia przepisów dzień później.

20 października okazało się, że nie było to możliwe, bo przez brak mobilizacji posłów PiS-u opozycji udało się przegłosować wniosek Platformy Obywatelskiej o 24-godzinną przerwę w obradach. Opozycja tłumaczyła wówczas, że potrzebuje tego czasu, by zapoznać się z liczącym 45 stron projektem i nad nim popracować. Szef klubu PiS Ryszard Terlecki stwierdził jednak, że to skrajny brak odpowiedzialności opozycji. "Platforma dzięki poparciu swoich przystawek, czyli PSL, Lewicy i Konfederacji, blokuje obrady Sejmu i odwleka przyjęcie ustawy ws. walki z pandemią. Za nic mają zdrowie Polaków, totalna opozycja demonstruje totalną nieodpowiedzialność" - napisał na Twitterze. Tego samego dnia - w mediach społecznościowych - swoją odezwę do marszałka Senatu wystosował sam premier, który apelował o brak obstrukcji i jak najszybsze tempo prac. "Jestem gotowy wytłumaczyć panu marszałkowi podczas spotkania, jak ważne są to rozwiązania, jak bardzo pomogą pielęgniarkom, lekarzom w realizacji ich zadań. Postawmy na solidarność, tak, jak na nią stawiają Polacy" - mówił Mateusz Morawiecki.

21 października Sejm rozpoczął prace nad ustawą. Część zgłaszanych poprawek była akceptowana zarówno przez rządzących, jak i opozycję. Prace w komisji przedłużały się, partia rządząca zdecydowała o przełożeniu głosowań na kolejny dzień.

22 października rzeczniczka PiS-u Anita Czerwińska winą za wydłużające się prace nad ustawą ponownie obarczyła opozycję i znów zaapelowała do Senatu o szybkie rozpoczęcie prac. Sejm po południu przyjął ustawę.

Kancelaria Sejmu dopiero dzień później - w piątek 23 października - przekazała ustawę Senatowi, politycy partii rządzącej twierdzili, że izba wyższa powinna kontynuować pracę nad nią nawet w weekend.

Marszałek Senatu Tomasz Grodzki początkowo zapowiedział, że posiedzenia nie przyspieszy, choć między innymi po apelach Władysława Kosiniaka-Kamysza senatorowie zebrali się dzień wcześniej, niż było to planowane.

Ustawa została przyjęta 27 października po północy, tego samego dnia do stanowiska Senatu odniósł się Sejm. Wówczas to część posłów PiS-u przez pomyłkę poparła poprawkę dotyczącą dodatku covidowego dla wszystkich medyków.

Prezydent podpisał ustawę 3 listopada. Rzecznik Andrzeja Dudy wczoraj po południu zapewnił reportera RMF FM, że została ona przekazana do publikacji.

Paradoks

Prawo i Sprawiedliwość zakończyło wyścig o jak najszybsze wejście ustawy w życie po pomyłce w głosowaniu. Partia rządząca, łagodząc wizerunkowe straty, zdecydowała się przyznać dodatki dla medyków oddelegowanych do walki z pandemią - rozporządzeniem ministra zdrowia. Cała reszta ważnych przepisów covidowych musi cierpliwie czekać.

W przeciwnym razie rządzący musieliby ponieść konsekwencje swojego błędu - państwo musiałoby przez co najmniej miesiąc wypłacać przyznane dodatki wszystkim. Rządzący mogliby ewentualnie liczyć, że Senat wyciągnie do nich rękę, choć senacka większość nie ma w tym żadnego politycznego interesu.

Ponoszenie konsekwencji swoich decyzji czy współpraca ponad podziałami? Nie ma mowy. Niech czekają lekarze, policjanci i strażacy!