Uchwaloną w ciągu kilku godzin przez Sejm ustawą, poprawiającą błąd posłów PiS, Senat zajmie się najwcześniej w środku listopada. Wczoraj wieczorem sejmowa większość uchwaliła ustawę zmieniającą przepisy, które nie weszły jeszcze w życie. Ta korekta musi jednak przejśc całą drogę legislacyjną, a ustawa z błędem czeka już tylko na podpis prezydenta.

Zdjęcie ilustracyjne / Mateusz Marek / PAP

Chodzi o przepis dotyczący tak zwanej premii dla bohaterów, czyli 100-proc. dodatku dla medyków faktycznie zaangażowanych w walkę z Covid-19, a nie tylko tych, których do niej oddelegowano. Posłowie PiS-u poparli poprawkę wbrew rządowi. Jarosław Kaczyński winą jednak obciążał opozycję.



To prowadzi do dodatkowych 40 mld, to znaczy do zniszczenia całych finansów publicznych. I robicie to specjalnie, żeby zniszczyć polskie państwo - mówił.



To, co dzisiaj robicie jest kpiną. Kpicie z parlamentaryzmu i wczorajszej decyzji Sejmu. Również waszej, bo za nią głosowaliście. Ale co najgorsze, zakpiliście z bohaterów - odpowiadał Kosiniak-Kamysz.



Przewagą głosów PiS Sejm przyjął wieczorem ustawę wycofująca premię dla walczących z Covid-19. Tą korektą Senat nie zajmie się natychmiast.



Może być dodatkowe posiedzenie w środku listopada - zapowiedział marszałek Grodzki. Tymczasem jeśli prezydent podpisze ustawę główną, dodatki powinny być wypłacane.