Przed nami szczyt sezonu zbiorów polskiej czereśni. Plantatorzy przewidują, że dzięki temu ceny tych owoców od przyszłego tygodnia będą spadać. Czereśni jest jednak mniej niż rok temu.

Ceny czereśni powinny spadać / Zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Szczyt sezonu będzie za kilka dni, gdy na straganach zobaczymy odmianę Kordia, która pojawia się zwykle w środku zbioru czereśni. My jeszcze jej nie zbieramy, będziemy pewnie zbierać w przyszłym tygodniu. Zbiory potrwają do przełomu lipca i sierpnia. Niestety, wiosenne przymrozki zdziesiątkowały nam plantacje i przez to owoców jest mniej niż rok temu, o 50 procent mniej niż wynosi średni urodzaj, tak wynika z szacunków Związku Sadowników RP. Są plantacje, które niestety nie mają w ogóle owoców. Czereśni jest mniej niż w poprzednim sezonie - opisuje w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Krzysztof Czarnecki z miejscowości Bronisławka w powiecie żyrardowskim na Mazowszu.

"Ponad 20 złotych za kilogram"

Plantatorzy czereśni zwracają uwagę, że od Bożego Ciała cena tych owoców w sklepach i na targowiskach spada. Spodziewamy się, że cena za kilogram ładnych, dobrych czereśni to będzie ponad 20 złotych w najbliższym czasie - dodaje w rozmowie z dziennikarzem RMF FM Krzysztof Czarnecki.

Ceny, jakie czasami widzimy w internecie, czyli 200 złotych za kilogram, to ceny z kosmosu. Obecnie widzimy regularny spadek cen, czereśnia w Polsce ma niższą cenę niż w innych krajach Europy, choć musimy pamiętać, że dobra czereśnia musi mieć swoją cenę - dodaje.

Bieżący rok jest specyficzny, zbiory są mocno przyspieszone. W regionach, gdzie czereśnia przemarzła, jest bardzo źle, ale tam, gdzie przetrwała, pogoda jej sprzyja. Jeśli nie byłoby przymrozków, to owoce mają w tym roku lepsze warunki. Te warunki można określić jako typowo włoskie. Smak czereśni jest związany, jak w przypadku wielu owoców, z miejscem produkcji - opisują producenci czereśni.