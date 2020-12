Dramatyczne potrącenie na przejściu dla pieszych w Zielonej Górze. Kierujący - nie widząc znajdującej się na drodze kobiety - z impetem ją potrącił. Siła uderzenia była tak duża, że 47-latkę odrzuciło kilkadziesiąt metrów od miejsca zdarzenia.

Kobieta w ciężkim stanie została przetransportowana do szpitala. Przerażający wypadek zarejestrowała kamera zamontowana przy ulicy Sienkiewicza w Zielonej Górze. To właśnie w tym miejscu na oznakowanym przejściu dla pieszych doszło do wypadku.

W 47-letnią kobietę, która znajdowała się już na środku drogi, z impetem wjechał kierujący audi. 41-latek z taką siłą uderzył w pieszą, że ta została odrzucona o kilkadziesiąt metrów. Na pomoc kobiecie ruszyli świadkowie. Jednym z nich był ratownik medyczny, który znajdował się w okolicy. Do czasu przyjazdu pogotowia ratunkowego udzielił pokrzywdzonej niezbędnej pomocy medycznej.

Kobieta w ciężkim stanie m.in. ze złamaniami nóg i poważnym urazem głowy została przetransportowana do zielonogórskiej placówki zdrowia. 41-letni kierujący w chwili zdarzenia drogowego był trzeźwy. Policjanci zabrali mu prawo jazdy oraz dowód rejestracyjny. Sprawa prowadzona jest pod kątem wypadku drogowego przez policjantów Komendy Miejskiej Policji w Zielonej Górze i nadzorowana przez Prokuraturę Rejonową.

Policjanci apelują o szczególną ostrożność zwłaszcza w okresie jesienno-zimowym, kiedy warunki na drogach są bardzo trudne. W tym czasie prowadzonych jest przez policjantów wiele działań, które mają uchronić pieszych przed wypadkami.