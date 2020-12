Szpital zakaźny w Warszawie, Szpital Uniwersytecki w Krakowie, ale też małe placówki w Sanoku czy Kutnie. Znamy listę 73 lecznic, w których w niedzielę 27 grudnia należy spodziewać się pierwszych szczepień personelu medycznego przeciwko koronawirusowi. Tak się stanie, jeśli pierwsza partia 10 tysięcy dawek szczepionki Comirnaty firmy Pfizer i BioNTech przyjedzie do Polski w drugi dzień świąt.

Szczepienia przeciwko koronawirusowi ruszyły już w Izraelu / ABIR SULTAN / PAP/EPA

Około południa 27 grudnia możliwe jest podanie pierwszej szczepionki przeciwko Covid-19 w Polsce. Jak ustalili dziennikarze RMF FM, cała pierwsza partia preparatu firm Pfizer i BioNTech, która dotrze do naszego kraju - czyli 10 tysięcy dawek - podzielona zostanie między 73 tzw. szpitale węzłowe.



W pierwszym etapie szczepieni mają być pracownicy ochrony zdrowia, a wybrano do tego etapu 509 tzw. szpitali węzłowych: to placówki, które zaszczepią nie tylko swój personel, ale także personel innych jednostek, m.in. szpitali, przychodni i aptek.

Jak wynika jednak z ustaleń dziennikarzy RMF FM, na starcie operacji szczepionka Comirnaty podzielona zostanie między 73 szpitale węzłowe, a to dlatego, że pierwsza partia - która dotrze do Polski w drugi dzień świąt - zawierać będzie tylko 10 tysięcy dawek.

Gdyby miały one trafić od razu do wszystkich szpitali węzłowych, trzeba byłoby rozwozić po zaledwie 20 sztuk.

Wybrano więc po kilka placówek w każdym województwie.

W tym absolutnie pierwszym etapie szczepień do każdej placówki trafią po 142 ampułki preparatu Comirnaty.

Wcześniej trzeba je przepakować: do Polski dotrą bowiem w tzw. mroźniach pakowane po kilkaset sztuk, a do szpitali trafią już w opakowaniach po 15 sztuk.

Od momentu wyjęcia z zamrażarek szczepionka może przebywać w temperaturze kilku stopni przez 5 dni.

Dziś szef Kancelarii Premiera Michał Dworczyk zapewniał, że na przełomie grudnia i stycznia ma dotrzeć do Polski 300 tys. szczepionek na koronawirusa , a w kolejnym tygodniu następne 300 tysięcy.



Lista placówek, w których 27 grudnia rozpoczną się szczepienia:



1.Wojewódzkie Centrum Szpitalne Kotliny Jeleniogórskiej

2.Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. J. Gromkowskiego we Wrocławiu

3.Specjalistyczny Szpital im. dra Alfreda Sokołowskiego w Wałbrzychu

4.Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Legnicy

5.Uniwersytecki Szpital Kliniczny im. Jana Mikulicza Radeckiego we Wrocławiu

6.Regionalny Szpital Specjalistyczny im. dr. Władysława Biegańskiego w Grudziądzu

7.Wojewódzki Szpital Zespolony im. L. Rydygiera w Toruniu

8.Szpital Uniwersytecki nr 1 im. dr. A. Jurasza w Bydgoszczy

9.Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. błogosławionego księdza Jerzego Popiełuszki we Włocławku

10. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Stefana Kardynała Wyszyńskiego Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Lublinie

11. Samodzielny Publiczny Szpital Wojewódzki im. Papieża Jana Pawła II w Zamościu

12. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Specjalistyczny w Chełmie

13. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny

14.Samodzielny Publiczny Zakład Opieki zdrowotnej w Puławach

15.Samodzielny Publiczny Szpital Kliniczny Nr 1 w Lublinie

16. Wielospecjalistyczny Szpital Wojewódzki w Gorzowie Wlkp. sp. z o.o.

17. Szpital Uniwersytecki im. Karola Marcinkowskiego w Zielonej Górze Sp. z o.o.

18. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Stanisława Rybickiego w Skierniewicach

19. Zespół Opieki Zdrowotnej w Łowiczu

20. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital im. dr Wł. Biegańskiego w Łodzi

21. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Marii Skłodowskiej-Curie w Zgierzu

22. Tomaszowskie Centrum Zdrowia Sp. z o.o.

23. Szpital Powiatowy w Radomsku

24. Kutnowski Szpital Samorządowy

25. Szpital Wojewódzki im. Jana Pawła II w Bełchatowie

26. Samodzielny Szpital Wojewódzki im. Mikołaja Kopernika w Piotrkowie Trybunalskim

27. Szpital Uniwersytecki w Krakowie

28. Szpital Specjalistyczny im. Stefana Żeromskiego w Krakowie

29. Szpital specjalistyczny im. Ludwika Rydygiera w Krakowie

30. Szpital Specjalistyczny im. Jędrzeja Śniadeckiego w Nowym Sączu

31. Podhalański Szpital Specjalistyczny im. Jana Pawła II w Nowym Targu

32. Szpital Wojewódzki im. Św. Łukasza SP ZOZ w Tarnowie

33. Specjalistyczny Szpital im. E. Szczeklika w Tarnowie

34. Radomski Szpital Specjalistyczny im. dr. Tytusa Chałubińskiego

35. Wojewódzki Szpital Zakaźny w Warszawie

36. Wojewódzki Szpital Zespolony w Płocku

37. Mazowiecki Szpital Specjalistyczny im. dr. Józefa Psarskiego w Ostrołęce

38. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej w Siedlcach

39. Centralny Szpital Kliniczny MSWiA w Warszawie

40. Zespół Opieki Zdrowotnej w Białej

41. SPZOZ w Kędzierzynie - Koźlu, Szpital wielospecjalistyczny

42. Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej w Sanoku

43. Centrum Medyczne w Łańcucie sp. z o.o.

44. Zespół Opieki Zdrowotnej w Dębicy

45. Wojewódzki Szpital im. św. Ojca Pio w Przemyślu

46. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Rzeszowie

47. Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w Białymstoku

48. Szpital Wojewódzki im. Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Łomży

49. Uniwersytecki Szpital Kliniczny w Białymstoku

50. Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach

52. Szpitale Pomorskie Sp. z o.o.

53. 7 Szpital Marynarki Wojennej z Przychodnią Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej im. kontradmirała prof. Wiesława Łasińskiego w Gdańsku

54. Szpital Specjalistyczny w Kościerzynie

55. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Janusza Korczaka w Słupsku Sp. z o. o.

56. SP ZOZ MSWIA w Katowicach

57. Szpital Rejonowy im. dr. Józefa Rostka w Raciborzu

58. Szpital Wojewódzki w Bielsku-Białej

59. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny w Częstochowie

60. Wojewódzki Szpital Zespolony w Kielcach

61. Powiatowy Zakład Opieki Zdrowotnej Starachowice

62. Wojewódzki Specjalistyczny Szpital Dziecięcy im. prof. dr Stanisława Popowskiego w Olsztynie

63. Szpital w Ostródzie S.A.

64. Szpital Miejski św. Jana Pawła II w Elblągu

65. Wojewódzki Szpital Zespolony w Elblągu

66. Wielospecjalistyczny Szpital Miejski im. J. Strusia z Zakładem Opiekuńczo - Leczniczym SPZOZ w Poznaniu

67. Wojewódzki Szpital Zespolony w Lesznie

68. Wojewódzki Szpital Zespolony Im. Dr. Romana Ostrzyckiego w Koninie

69. Szpital Specjalistyczny w Pile im. Stanisława Staszica

70. Wojewódzki Szpital Zespolony im. Ludwika Perzyny w Kaliszu

71. Szpital Kliniczny im. Karola Jonschera Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

72. Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony w Szczecinie

73. Szpital Wojewódzki Koszalin