Prokurator Ewa Wrzosek objęła stanowisko radcy generalnego w biurze ministra sprawiedliwości. Oficjalny komunikat w tej sprawie opublikowano na stronach resortu.

Prokurator Ewa Wrzosek / Paweł Wodzyński / East News

Z komunikatu ministerstwa wynika, że prokurator Ewa Wrzosek została delegowana do resortu w poniedziałek.

Jej zadaniem ma być współpraca w imieniu ministra Waldemara Żurka z Prokuraturą Krajową. Wrzosek ma też przedstawiać rekomendacje w sprawach związanych z działalnością Prokuratora Generalnego.

Na razie informacji o powierzeniu Ewie Wrzosek nowego stanowiska nie skomentował ani minister sprawiedliwości, ani sama zainteresowana.

Ewa Wrzosek wśród inwigilowanych Pegasusem

Prokurator Ewa Wrzosek była jedną z tych osób, które za rządów Prawa i Sprawiedliwości miały być inwigilowane Pegasusem. Na posiedzeniu sejmowej komisji śledczej w 2024 r. mówiła, że 23 listopada 2021 roku uzyskała od firmy Apple alert z ostrzeżeniem, że jej telefon został zaatakowany oprogramowaniem szpiegowskim.

2 grudnia 2021 roku od Citizen Lab Wrzosek dowiedziała się, że do urządzenia włamano się sześciokrotnie.

Nie wiem, kto miał dostęp do moich danych, nie wiem, gdzie moje dane się znajdują; Pegasus nie gwarantuje bezpieczeństwa i poufności tych danych - mówiła przed komisją śledczą.

Ewa Wrzosek i przesłuchanie współpracowniczki Kaczyńskiego

To prokurator Ewa Wrzosek przesłuchiwała bliską współpracowniczkę Jarosława Kaczyńskiego Barbarę Skrzypek ws. "dwóch wież". Kilka dni później Skrzypek zmarła. Sekcja zwłok wykazała, że miała zawał serca.

Środowisko PiS wiąże śmierć Skrzypek z jej przesłuchaniem i zdenerwowaniem, które mu towarzyszyło, a także niedopuszczeniem do przesłuchania jej pełnomocnika.

Prokurator Ewa Wrzosek, która prowadziła przesłuchanie Skrzypek i odmówiła obecności jej pełnomocnika, uzasadniała swą odmowę m.in. tym, że w postępowaniu przygotowawczym prokurator może odmówić dopuszczenia do udziału w postępowaniu pełnomocnika, jeżeli uzna, że nie wymaga tego obrona interesów osoby niebędącej stroną.

Po nagłej śmierci Skrzypek prokurator Ewa Wrzosek została objęta ochroną, o którą wnioskowała ze względu na kierowane wobec niej groźby karalne.



Ewa Wrzosek nie ukrywa sympatii politycznych

Ewa Wrzosek mimo zajmowanego stanowiska wielokrotnie dawała wyraz swoim poglądom i sympatiom politycznym.

W grudniu 2024 r. w wywiadzie dla TVP Info podzieliła się dość radykalną oceną sytuacji w Polsce. Nie mamy jeszcze ustabilizowanej sytuacji prawnej, politycznej, ustabilizowanej demokracji, mamy chaos - tłumaczyła.

To nie jest ten czas, aby ściśle, w sposób pozytywistyczny trzymać się litery prawa - mówiła. W jej ocenie lepszym ministrem sprawiedliwości niż pełniący wtedy tę funkcję Adam Bodnar byłby Roman Giertych.

Wrzosek w wywiadzie wyraziła też nadzieję, że Zbigniew Ziobro odpowie za kierowanie zorganizowaną grupą przestępczą - chodziło o nadużycia dotyczące Funduszu Sprawiedliwości. Przyznała także, że jest rozczarowana tempem rozliczeń rządów PiS.