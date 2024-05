We wtorek do konsultacji publicznych trafił projekt nowelizacji rozporządzenia w sprawie programu pilotażowego "Profilaktyka 40 plus". Projekt zakłada przedłużenie trwania pilotażu o kolejne sześć miesięcy.

/ Rafał Guz / PAP Projekt nowelizacji rozporządzenia zakłada wydłużenie programu pilotażowego "Profilaktyka 40 plus" o kolejne 6 miesięcy, tj. do 31 grudnia 2024 r. Zobacz również: Rusza "Profilaktyka 40 plus". Sprawdź, jakie badania możesz zrobić Zakłada też rezygnację z możliwości korzystania z infolinii. Wprowadza za to przepis przejściowy. Zgodnie z nim od 1 lipca 2024 r. przydzielanie pacjentowi terminu udzielenia świadczenia opieki zdrowotnej w ramach pilotażu, może odbywać się na zasadach obowiązujących do 30 czerwca 2024 r. z wyjątkiem możliwości rejestracji za pośrednictwem infolinii. Kto może skorzystać z programu Z programu "Profilaktyka 40 plus" może skorzystać każdy, kto skończył 40 lat, nie korzystał wcześniej z programu lub skorzystał z niego, ale minęło co najmniej 12 miesięcy od pierwszych badań w jego ramach oraz uzupełnił ankietę na internetowym koncie pacjenta (IKP) lub w przychodni POZ uczestniczącej w programie bądź w aplikacji mojeIKP. Badania diagnostyczne wchodzące w skład programu dzielą się na trzy grupy: badania dla kobiet, badania dla mężczyzn i pakiet wspólny. W pakietach badań są m.in. morfologia krwi obwodowej z wzorem odsetkowym i płytkami krwi, stężenie cholesterolu całkowitego albo kontrolny profil lipidowy, stężenie glukozy we krwi i próby wątrobowe AlAT, AspAT i GGTP. Zobacz również: Choroby, które wyczytasz ze swojej skóry

