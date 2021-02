W wielu regionach umiarkowane zachmurzenie, a temperatura dodatnia - w niedzielę w południowo-zachodniej Polsce słupki mogą pokazać nawet 13 stopni Celsjusza. Przeczytajcie jaką pogodę prognozuje Instytut Meteorologii i Gospodarki Wodnej w waszym regionie.

Zdjęcie ilustracyjne / Grzegorz Momot / PAP/EPA

Polska jest w zasięgu klina wyżu znad Ukrainy, który obejmie niemal całą Polskę, tylko na północnym zachodzie i północy zaznaczy się wpływ ciepłego frontu atmosferycznego, związanego z niżem znad Atlantyku. Z południowego zachodu będzie napływać cieplejsze powietrze polarne morskie.

Prognoza pogody na dziś

Ciśnienie w Warszawie w południe wyniesie 1013 hPa i nieznacznie spadnie.



W sobotę na południowym zachodzie zachmurzenie małe i umiarkowane, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Miejscami mgły, początkowo marznące, które we wschodniej połowie Polski gdzieniegdzie mogą utrzymywać się przez większą część dnia, ograniczające widzialność do 400 m, a rano i wieczorem do 100 m. Tam też lokalnie opady mżawki, początkowo marznącej, powodującej gołoledź.



Temperatura maksymalna od 0 st. C, 1 st. C na Suwalszczyźnie, w rejonach podgórskich Karpat oraz w obszarach dłużej utrzymującej się mgły, około 3 st. C, 5 st. C w centrum, do 11 st. C na południowym zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, z kierunków południowych, tylko na północnym wschodzie początkowo zachodni.



Prognoza na sobotę /imgw.pl /



W nocy na południowym zachodzie i zachodzie zachmurzenie na ogół małe, na pozostałym obszarze duże z większymi przejaśnieniami i lokalnymi rozpogodzeniami. Liczne mgły, miejscami marznące, ograniczające widzialność do 100 m. Temperatura minimalna od -5 st. C, -4 st. C na południowym wschodzie, a w dolinach i kotlinach podkarpackich lokalnie od -9 st. C do -7 st. C, około 0 st. C w centrum, do 2 st. C, 3 st. C na zachodzie i północnym zachodzie. Wiatr słaby, na północy i w obszarach podgórskich Sudetów okresami umiarkowany, południowy i południowo-zachodni.





Prognoza pogody na niedzielę

W niedzielę na zachodzie i południowym zachodzie pogodnie. Na pozostałym obszarze zachmurzenie duże z większymi przejaśnieniami i rozpogodzeniami. Do końca dnia pochmurno na północnym wschodzie. Miejscami mgły, rano gdzieniegdzie marznące, ograniczające widzialność do 100 m, później do 400 m, które lokalnie mogą utrzymywać się przez większą część dnia, głównie we wschodniej części kraju.



Temperatura maksymalna od 1 st. C, 2 st. C na północnym wschodzie i w rejonach dłużej utrzymującej się mgły, około 5 st. C, 7 st. C w centrum, do 11 st. C, 13 st. C na południowym zachodzie i zachodzie. Wiatr słaby i umiarkowany, w rejonach podgórskich okresami porywisty, południowy i południowo-wschodni.



W niedzielę w Warszawie zachmurzenie duże. Lokalnie mgła ograniczająca widzialność do 200 m. Temperatura maksymalna około 3 st. C. Wiatr słaby, południowy.