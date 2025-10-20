Prezydent Karol Nawrocki zabrał głos ws. projektu ustawy o statusie osoby najbliższej. Podczas konferencji prasowej podkreślił, że nie podpisze żadnej ustawy, która podważy wyjątkowy, chroniony konstytucją status małżeństwa. Dodał jednak, że jeżeli możemy pomóc ludziom załatwiać niektóre sprawy w Polsce, to jest do takiej dyskusji otwarty.

Prezydent Karol Nawrocki / Valdemar Doveiko / PAP

Prezydent Karol Nawrocki podczas konferencji prasowej odniósł się do propozycji Lewicy i PSL dotyczących ustawy o statusie osoby najbliższej i umowie o wspólnym pożyciu.

Prezydent zapowiedział, że nie podpisze żadnej ustawy, która podważa konstytucyjny status małżeństwa jako związku kobiety i mężczyzny.

Nawrocki zadeklarował gotowość do rozmów o statusie osoby najbliższej, ale pod warunkiem, że projekt nie będzie zbliżony do instytucji małżeństwa.

Podczas konferencji prasowej prezydent Karol Nawrocki został spytany o kwestię związków partnerskich i zaprezentowane w piątek przez Lewicę i PSL założenia rządowego projektu ustawy o statusie osoby najbliższej i umowie o wspólnym pożyciu. Proponowane rozwiązania mają m.in. umożliwić osobom pozostającym w związku zawieranie umowy przed notariuszem, bez zmiany stanu cywilnego.

Prezydent podkreślił, że nie podpisze żadnej ustawy, która "podważy wyjątkowy i chroniony konstytucją status małżeństwa", rozumianego jako związku kobiety i mężczyzny. Żadne ustawy, które podważają konstytucyjne prawa małżeństwa nie mogą zyskać mojej akceptacji - stwierdził.

Prezydent zapewnia, że jest gotowy do dyskusji

Nawrocki zadeklarował natomiast, że jest gotowy do dyskusji o statusie osoby najbliższej. Jak jednak zaznaczył, projekt ustawy w tej sprawie nie może "zbliżać się do chronionej instytucji małżeństwa".



Jeżeli możemy pomóc ludziom, niezależnie od ich płci, niezależnie od ich relacji, związków, wieku, załatwiać niektóre sprawy w Polsce, to jestem do takiej dyskusji otwarty. Natomiast jeżeli chcemy dyskutować o jakichś paramałżeństwach czy ideologicznych sprawach, które mają uderzać w konstytucyjny porządek Rzeczpospolitej, to do tego gotowy nie jestem - oświadczył Nawrocki.



Szczegóły rządowego projektu ustawy o statusie osoby najbliższej w związku i umowie o wspólnym pożyciu przedstawili wspólnie w piątek liderzy PSL i Lewicy. Projekt reguluje m.in. kwestie stosunków majątkowych, prawa do mieszkania i alimentów oraz dostępu do informacji medycznej. Zgodnie z zapowiedzią, strony zawierające umowę same będą decydowały o jej treści.





