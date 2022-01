Wszelkie niedopatrzenia Polskiego Ładu trzeba jak najszybciej poprawić - stwierdził prezydent Andrzej Duda. Według niego, jeżeli pojawiają się niepokojące sygnały w sprawie Pegasusa, powinny one zostać wyjaśnione w otwarty sposób.

Prezydent Andrzej Duda / Grzegorz Momot / PAP

Polski Ład to bardzo duży program zawierający ogromne rozwiązania legislacyjnie i ustawowe. Wszelkie niedopatrzenia trzeba jak najszybciej poprawić - powiedział w Zakopanem Andrzej Duda. Prezydent brał tam udział w charytatywnych zawodach narciarskich "12H Slalom Maraton".

Dziennikarze dopytywali też głowę państwa o Pegasusa. Jeżeli pojawiają się niepokojące sygnały w sprawie Pegasusa, powinny one zostać wyjaśnione w otwarty sposób - powiedział Duda.

Prezydent stwierdził, że odpowiednie możliwości wyjaśnienia wykorzystywania systemu Pegasus ma Sejm. Jest sejmowa Komisja ds. Służb Specjalnych - powiedział prezydent, zapytany o tę kwestię przez dziennikarzy pod narciarskim stokiem.

W poniedziałek senatorowie spotkają się ze specjalistami z Citizen Lab

W czwartek została powołana senacka komisja nadzwyczajna ds. inwigilacji. W poniedziałek odbędzie się jej pierwsze merytoryczne spotkanie (w piątek było robocze). W pierwszej kolejności senatorowie zaproszą specjalistów z instytutu Citizen Lab , którzy wykryli dowody na wykorzystanie izraelskiego systemu Pegasus do szpiegowania.

Według amerykańskiej agencji prasowej Associated Press, powołującej się na ustalenia działającej przy Uniwersytecie w Toronto grupy Citizen Lab oraz Amnesty International, za pomocą oprogramowania Pegasus inwigilowany był Krzysztof Brejza, a także adwokat Roman Giertych i prokurator Ewa Wrzosek. Według Citizen Lab do telefonu Krzysztofa Brejzy miano się włamać 33 razy w okresie od 26 kwietnia 2019 r. do 23 października 2019 r. Polityk był wówczas szefem sztabu KO przed wyborami parlamentarnymi.

Polskie służby oraz władze długo nie przyznawały się, że zakupiły system Pegasus. Centralne Biuro Antykorupcyjne oświadczyło, że "nie zakupiło żadnego systemu masowej inwigilacji Polaków". Podobne słowa padły w RMF FM z ust wiceministra sprawiedliwości Michała Wosia. Jest to jednak bardzo wymijająca deklaracja, albowiem Pegasus nie zapewnia "masowej" inwigilacji - może infekować jednak poszczególne urządzenia, należące do konkretnych osób.

Na początku roku jednak prezes PiS Jarosław Kaczyński przyznał, że polskie służby mają dostęp do oprogramowania. Pegasus to program, po który sięgają służby zwalczające przestępczość i korupcję w wielu krajach. Źle by było, gdyby polskie służby nie miały tego typu narzędzia - mówił w rozmowie z tygodnikiem "Sieci".

Prezydent w sobotę zakończył izolację po ponownym zarażeniu koronawirusem

5 stycznia poinformowano, że prezydent Andrzej Duda przeprowadził test na obecność koronawirusa, który dał pozytywny wynik oraz że - zgodnie z przepisami - rozpoczął izolację. Wczoraj prezydent zakończył izolację i dzisiaj wziął udział w charytatywnym maratonie narciarskim w Zakopanem.



Ja muszę powiedzieć, że to w moim kalendarzu prezydenckim jedno z najważniejszych wydarzeń w roku, bo dostrzegam w nim kilka elementów. Media zresztą trafnie przewidziały, że Duda chociaż pewnie chory, Covid, prawda leży tam sztywny, ale na pewno na ten narciarski maraton do Zakopanego przyjedzie. Nie mylili się - powiedział Andrzej Duda.



Mówię wszystkim, że już ozdrowiałem, na szczęście choroba tym razem zupełnie nie była poważna, nawet praktycznie nie poczułem tego, że jakakolwiek choroba mnie dotknęła. Jeżeli ktoś wątpi w skuteczność szczepień, to mogę z całą odpowiedzialnością powiedzieć, że teraz, po trzech dawkach szczepienia, znacznie lżej zniosłem tę chorobę niż w 2020 r. w październiku, kiedy byłem chory po raz pierwszy. Wtedy czułem, że jestem chory, miałem grypę - dodał prezydent.



Charytatywne zawody narciarskie "12H Slalom Maraton" w Zakopanem trwają 12 godzin. W tym czasie czołowi polscy narciarze, wraz z podopiecznymi Fundacji Integracji Przez Sport HANDICAP Zakopane bez przerwy pokonują slalom, chcąc w tym czasie zjechać jak najwięcej razy. Każdy przejechany kilometr oznacza więcej pieniędzy na działalność fundacji.