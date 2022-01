„Jeżeli w opinii publicznej pojawia się informacja, że jest jakiś system totalnej, masowej inwigilacji, to jest to wierutna bzdura, bo taki system nie istnieje, chyba, że ktoś ma na myśli Facebooka” – tak o doniesieniach dot. systemu Pegasus w Polsce mówił wiceminister sprawiedliwości Michał Woś. Podkreślił, że sam „nie ma wiedzy” co do stosowania izraelskiego oprogramowania szpiegującego. „Każde poważne państwo ma narzędzia i nie mówi o tym, jakie ma, nie daje tych informacji na tacy przestępcom ani obcym państwom” – zaznaczył gość Popołudniowej rozmowy w RMF FM.

Woś podkreślił także, że wszelkie tego typu narzędzia są stosowanie "wyłącznie za zgodą sądu". Gdyby doszło do jakiegoś naruszenia prawa, to po to są organa i procedury, by te przestępstwa ścigać. Mamy oświadczenia Centralnego Biura Antykorupcyjnego i prokuratury o tym, że nie mają wiedzy o nielegalnych podsłuchach - mówił. Stwierdził także, że nie ma sensu powoływać w tej sprawie komisji śledczej, gdyż one powinny pracować, "gdy państwo nie działa i instytucje zawodzą".

Pytany o brak postępowania ws. inwigilowania Pegasusem Ewy Wrzosek, Woś powiedział, że prokurator nie chciała przekazać śledczym swojego telefonu, by ci zbadali, czy nastąpiło naruszenie. Jak państwo polskie ma zweryfikować rzetelność zawiadomienia, jeżeli ktoś, kto zawiadamia, nie chce dać tego telefonu do przebadania przez biegłych? Prokuratura ma tylko jedno narzędzie: powołanie biegłych - powiedział wiceminister z Solidarnej Polski.

Woś o ustawie Hoca: W Solidarnej Polsce nie będzie dyscypliny w czasie głosowania

Nie ma żadnej dyscypliny w Solidarnej Polsce. Są osoby które z dużym dystansem podchodzą do tej ustawy, są krytyczne wobec tych rozwiązań. Są osoby, które wspierają te rozwiązania. Wszystko będzie zależeć od jej ostatecznego kształtu - mówił w internetowej części Popołudniowej rozmowy Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości i poseł Solidarnej Polski.

Projekt nazywany potocznie "ustawą Hoca" zakłada m.in., że pracodawcy będą mogli domagać się od pracowników przedstawienia certyfikatu covidowego lub wyników testu na koronawirusa. W środę w Sejmie odbędzie się wysłuchanie publiczne. Popieram i zachęcam wszystkich do szczepień. Natomiast poparcie samej ustawy zależy od jej ostatecznego kształtu. Nie wiem jaki jest ostateczny kształt, bo komisja wciąż pracuje - dodał.

Wiceszef resortu sprawiedliwości był też pytany o prezydenckie weto do ustawy "Lex TVN": Każde z wet przynosi duże rozczarowanie i rozgoryczenie. Rzeczywiście skutki zastosowania weta w 2017 roku obserwujemy teraz, bo później przedstawione reformy przez pana prezydenta w sądownictwie spotkały się mimo wielokrotnych nowelizacji i rozmów z Komisją Europejską ze wściekłym atakiem. I ci sędziowie, którzy dzięki tym decyzjom zostali w Sądzie Najwyższym najbardziej atakują uprawnienie pana prezydenta do powoływania sędziów - tłumaczył Woś i dodał, że podobnie ocenia weto Lex TVN: Co do regulacji rynku medialnego też jest rozgoryczenie. Natomiast do pana prezydenta, jako głowy państwa, zawsze pozostaje szacunek i sympatia - dodał wiceminister.

Paweł Balinowski, RMF FM: Ze mną jest Michał Woś, wiceminister sprawiedliwości, Solidarna Polska. Dobry wieczór, panie ministrze.

Michał Woś: Dobry wieczór panu, dobry wieczór państwu.

Pan już wie, czym jest system Pegasus?

Jeżeli myślimy o tym samym... Pan nawiązuje do mojej wypowiedzi dla TVN, to jest oczywiste. Natomiast ja w odpowiedzi spytałem redaktora o to, co on rozumie pod słowem "Pegasus", bo w mediach pojawia się 150 różnych informacji...

To ja od razu wyjaśnię: system izraelskiej firmy NSO Group, które służy do inwigilacji, takiej dogłębnej, telefonów osób, które się namierzy.

Jeżeli w opinii publicznej, w mediach pojawia się informacja o tym, że funkcjonuje jakiś system totalnej, masowej inwigilacji, to jest oczywiście wierutna bzdura, bo taki system nie istnieje, chyba że ktoś ma na myśli Facebooka.

Rozumiem, ale czy w Polsce funkcjonuje system izraelskiej firmy NSO Group - Pegasus? Dokładnie ten konkretny system, nie żaden system totalnej inwigilacji, tylko ten konkretny system. Czy on w Polsce działa i czy służby go używały?

Ja nie mam wiedzy, co do funkcjonowania tego konkretnego systemu, ale niezależnie od tego, czy to się będzie nazywało Pegasus czy Minotaur, jakiekolwiek inne zwierzę mitologiczne sobie przywołamy, to najważniejszy fakt jest taki - być może zła wiadomość dla tych, którzy mają coś na sumieniu - że każde poważne państwo w sposób oczywisty stosuje narzędzia do zwalczania przestępstw, a to jest związane z rozwojem technologicznym.

Czy każde poważne państwo będzie używało tych narzędzi, żeby inwigilować polityków opozycji?

Każde poważne państwo, panie redaktorze, ma narzędzia, od tego zacznijmy. Po drugie nie mówi o tym, jakie narzędzia ma, tzn. nie daje tych informacji na tacy przestępcom albo obcym państwom. Ale co najważniejsze, zawsze jeżeli jest stosowana jakakolwiek kontrola operacyjna, to ta kontrola operacyjna stosowana wyłącznie za zgodą sądu.

Gdyby była stosowana nie za zgodą sądu, gdyby była jakaś samowolka służb albo niektórych polityków, to co trzeba byłoby zrobić?

Gdyby to była samowolka polityków czy służb, to gdyby doszło do jakiegokolwiek naruszenia prawa, to po to są organa i procedury, żeby tego rodzaju przestępstwa ścigać. Natomiast mamy oświadczenia Centralnego Biura Antykorupcyjnego i prokuratury, że nie mają jakiejkolwiek wiedzy o nielegalnych podsłuchach. Nie jest tak, że ktoś w Polsce jest świętą krową, ponad prawem, niezależnie od tego czy wysoko, czy niski, czy jest politykiem, czy pielęgniarką - każdy podlega pod to samo prawo. Jeżeli w bardzo sformalizowanej procedurze służby występują z takim wnioskiem do sądu, a po to jest sąd, żeby właśnie kontrolować legalność tego typu działań, no to po prostu taką kontrolę operacyjną się przeprowadza.

A jeżeli mówimy o takich osobach jak Krzysztof Brejza, Ewa Wrzosek, Roman Giertych, to nie budzi pana wątpliwości, że coś takiego mogłoby się dziać? Jednak Citizen Lab to jest poważna instytucja, która takie wnioski wyciągnęła, podali konkretne liczby. Może warto byłoby to zbadać choćby dlatego, że jest gdzieś na świecie dość poważna instytucja, finansowana m.in. przez rząd Kanady, i mówi: ci politycy byli inwigilowani.

W państwie prawa jest coś takiego jak podział kompetencji. Ministerstwo Sprawiedliwości nie ma żadnych kompetencji w zakresie działań służb. To trzeba pytać tych, którzy są w tym zakresie kompetentni.

To może komisja śledcza?

Ona nie ma najmniejszego sensu działania, bo komisje śledcze powołuje się wtedy, kiedy państwo nie działa, kiedy instytucja zawodzą. Jeszcze raz powtórzę: mamy oświadczenia odpowiednich instytucji o tym, że w żaden sposób nie naruszano prawa.

Mamy oświadczenia, ale mamy też podejrzenia, że tak mogło być. Panie ministrze, jest tyle podejrzeń, taka debata na ten temat. Przecież nie od dziś się rozmawia o Pegasusie. W 2019 roku Tomasz Rzymkowski z Prawa i Sprawiedliwości, pana kolega z ław poselskich, portalowi dziennik.pl powiedział: "Tak, Pegasus w Polsce jest, zajmuje się nim kilkunastu funkcjonariuszy do tego upoważnionych". Tak więc skoro Pegasus w Polsce jest, skoro jest podejrzenie, że mógł być używany do inwigilowania opozycji, to dlaczego nie wszcząć np. śledztwa w tej sprawie?

Czymś oczywistym jest, abstrahując od Pegasusa, obojętnie jak cokolwiek się nazywa, jest to, że państwa dysponują narzędziami, nowoczesnymi technologiami. Powiem panu więcej, nawet w 2012 roku został zakupiony przez Centralne Biuro Antykorupcyjne z firmy Hacking Team, włoskiej firmy, kiedy premierem...

Kiedy premierem był Donald Tusk, ale mówimy o czasach minionych.

Ale ja mówię, że czymś normalnym jest posiadanie przez służby narzędzi...

Panie ministrze, ja to wszystko rozumiem i powtórzę po raz kolejny: oczywiście i ja się zgadzam, ale...

... do stosowania przy kontroli operacyjnej. A robi się jakąś wielką aferę. Ja się odnoszę do tzw. afery medialnej, tego kapiszona "Wyborczej", gdzie na pierwszej stronie - gratuluję newsa, bo już 50 redakcji zdążyło o tym napisać w ciągu 4 lat - odkryli nagle, że jakaś dotacja została udzielona CBA.