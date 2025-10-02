Dziesięciu norweskich żołnierzy zaginęło po ćwiczeniach wojskowych we wschodniej części Finnmarku, w rejonie Bugøynes. Mieli wrócić do bazy w czwartek rano. Wieczorem udało się odnaleźć pięciu z nich. Akcja poszukiwawcza trwa.

Norwescy żołnierze - zdjęcie ilustracyjne / Shutterstock

Żołnierze mieli wrócić z ćwiczeń na poligonie najpóźniej o godz. 7:00 rano w czwartek. Od sobotniego poranka dowództwo nie miało z nimi kontaktu.

Policja nie wiedziała, czy coś im się stało, czy też pomylili godziny - informował w czwartek przed godz. 19 norweski dziennik "Verdens Gang".

Policja otrzymała informację od wojskowych o zaginięciu 10 żołnierzy o godz. 16:37. Mieli się pojawić o 7 rano, a minęło już dwanaście godzin. Teraz jest ciemno. Przeszukujemy więc teren - mówił o godz. 19 dowodzący akcją poszukiwawczą Jørgen Haukland Hansen w rozmowie z "VG".

Poszukiwania prowadzi policja, wojsko, Czerwony Krzyż. Do akcji zaangażowano psy tropiące, śmigłowiec Sar-Queen, a także drony.

Jeden z wojskowych przekazał mediom, że możliwe jest, że żołnierze nie odzyskali sił po ćwiczeniach wojskowych.

Brage Wiik-Hansen, rzecznik Norweskich Sił Zbrojnych, nie chciał zdradzić szczegółów na temat samych ćwiczeń.

Prowadzący akcję poinformowali o godz. 19:42, że pięciu z dziesięciu zaginionych żołnierzy odnaleziono całych i zdrowych. Trzech dotarło w końcu na umówione miejsce spotkania, a dwóch zostało odnalezionych przez śmigłowiec.

Trwają poszukiwania ostatnich 5 żołnierzy - poinformował Jøren Haukland Hansen.

Finnmark położony jest na północy Norwegii, graniczy z Rosją (obwód murmański) i Finlandią.