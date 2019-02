Odwołanie przyjazdu premiera Mateusza Morawieckiego na szczyt Grupy Wyszehradzkiej w Izraelu było jednym z głównych tematów weekendu. Media skupiły się również na uroczystościach pogrzebowych byłego premiera Jana Olszewskiego. Fani sportu z zapartym tchem obserwowali rywalizację naszych skoczków w Willingen. Z kolei wielbiciele kinematografii ekscytowali się rozstrzygnięciami 69. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie. Specjalnie dla Was przygotowaliśmy zestawienie najważniejszych informacji weekendu!

Weekend obfitował w ważne wydarzenia polityczne i sportowe / Paweł Supernak/ Tomasz Gzell/ ULRICH HUFNAGEL /ALEXANDER BECHER/ PAOLO MAGNI / PAP/EPA

Mateusz Morawiecki nie leci do Izraela na szczyt V4

Mateusz Morawiecki nie poleci do Izraela na szczyt Grupy Wyszehradzkiej. Polskę reprezentował będzie szef MSZ Jacek Czaputowicz.

Jak przekazał RMF FM szef kancelarii premiera Michał Dworczyk: decyzja Mateusza Morawieckiego to reakcja na kilka "niefortunnych wypowiedzi" z mijającego tygodnia, w których Polacy oskarżani byli o kolaborację w czasie niemieckiej okupacji z nazistami.

Szef KPRM podkreślił, że Mateusz Morawiecki jest bardzo wrażliwy na tym punkcie.

Przypomnijmy: autorem najgłośniejszej takiej wypowiedzi był premier Izraela Benjamin Netanjahu. Oficjalnie strona izraelska zapewniała później, że szef rządu został źle zrozumiany - a strona polska, że sprawa została wyjaśniona i jest już zamknięta.

Co ciekawe, sam Mateusz Morawiecki w dzisiejszym wywiadzie dla Polskiej Agencji Prasowej oświadczył, że ambasador Izraela w Polsce Anna Azari wyjaśniała, iż informacje o wypowiedzi szefa izraelskiego rządu były kompletnie nieprawdziwe.

"W rzeczywistości premier Benjamin Netanjahu mówił jedynie o indywidualnych przypadkach kolaborantów" - podkreślał szef polskiego rządu.

O szczegółach tego dyplomatycznego zgrzytu na linii Polska - Izrael przeczytasz TUTAJ! >>>>

Premier: To my mamy prawo, aby żądać odszkodowań

Sprawa zwrotu mienia obywatelom amerykańskim pochodzenia żydowskiego jest całkowicie uregulowana. Nie ma obecnie tego tematu, Polska jest pod tym względem całkowicie bezpieczna - powiedział Mateusz Morawiecki w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Premier dodał, że oczekiwania, by "Polska zadośćuczyniła za niemieckie zbrodnie oparte są na fundamentalnym nieporozumieniu". To my mamy prawo do tego, aby żądać odszkodowań - podkreślił.



Premier: To my mamy prawo, aby żądać odszkodowań "Sprawa zwrotu mienia obywatelom amerykańskim pochodzenia żydowskiego jest całkowicie uregulowana. Nie ma obecnie tego tematu, Polska jest pod tym względem całkowicie bezpieczna" - powiedział Mateusz Morawiecki w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Premier dodał, że oczekiwania, by... czytaj więcej

Jan Olszewski spoczął na Wojskowych Powązkach. "Był on nie tylko świadkiem historii RP, ale jej kreatorem"

Po godz. 16 w sobotę trumna z ciałem byłego premiera Jana Olszewskiego została złożona do grobu na cmentarzu na Wojskowych Powązkach. W pogrzebie uczestniczyli m.in. przedstawiciele najwyższych władz, rodzina i przyjaciele zmarłego, a także tłumy warszawiaków.

Tysiące Polaków pożegnało Jana Olszewskiego TVN24 /X-news



"Przez swoje życie był nie tylko świadkiem historii Rzeczpospolitej Polskiej (...), ale był kreatorem historii Rzeczpospolitej Polskiej, był z całą pewnością, patrząc na te 100 lat odrodzonej Polski po 1918 roku, jedną z najważniejszych postaci w jej historii" - mówił o Olszewskim prezydent Andrzej Duda.

Prezydent: Jan Olszewski walczył o Polskę, w której ma zwyciężać uczciwość "Jan Olszewski walczył o Polskę, w której ma zwyciężać uczciwość, a nie cynizm i draństwo, to było motto jego życia i taki testament nam zostawia" - powiedział podczas mszy pogrzebowej Jana Olszewskiego prezydent Andrzej Duda. "Dziękuję za Pana piękne życie i wspaniałą... czytaj więcej

Premier: Jan Olszewski był wspaniałym przykładem polskiego patrioty "Jan Olszewski był świadectwem tego, że można zostać pokonanym, nawet zdeptanym, bo tak traktowali go przeciwnicy po obaleniu jego rządu, ale pozostać wiernym swym ideałom, ojczyźnie, wolności, solidarności" - powiedział premier Mateusz Morawiecki podczas uroczystości pogrzebowych... czytaj więcej

ZAPIS RELACJI Z UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWYCH PRZECZYTASZ TUTAJ



Zdali ostatni test przed mistrzostwami świata. Udany weekend polskich skoczków w Willingen

Trzydniowa rywalizacja w Willingen była ostatnim sprawdzianem przed rozpoczynającymi się w środę mistrzostwami świata w narciarstwie klasycznym w Seefeld. Podopieczni trenera Stefana Horngachera do Austrii pojadą w dobrych nastrojach, ale w Niemczech mogło być jeszcze lepiej.





"Jesteśmy mocnym teamem". Polscy skoczkowie podbili Willingen! [ZOBACZ FILMY] Polacy, Niemcy, Słoweńcy - tak prezentowała się czołowa trójka drużynowego konkursu Pucharu Świata w skokach narciarskich w niemieckim Willingen. Gdyby skoczkowie rywalizowali indywidualnie, podium byłoby biało-czerwone! "Cieszymy się z tego, że jesteśmy mocnym teamem" - podsumował... czytaj więcej



W piątek biało-czerwoni z olbrzymią przewagą wygrali konkurs drużynowy. W sobotę z drugiego miejsca cieszył się Kamil Stoch.

Wideo youtube



Niedziela zaczęła się bardzo dobrze. Co prawda po pierwszej serii już zdecydowanie prowadził Kobayashi, ale kolejne miejsca zajmowali Żyła, Stoch i Kubacki.



Ostatecznie konkurs wygrał Kobayashi, drugi był Marcus Eisebichler, a trzeci Piotr Żyła. Żyła wreszcie przełamał klątwę czwartych miejsc. Na tej pozycji klasyfikowany był w pięciu z ostatnich sześciu konkursów. W niedzielę po raz 10. w karierze udało mu się stanąć na podium pucharowych zawodów.





PŚ w Willingen. Żyła na podium, wygrywa Kobayashi PŚ w skokach. Ryoyu Kobayashi, Markus Eisenbichler, Piotr Żyła - oto pierwsza trójka niedzielnego konkursu indywidualnego w Willingen. Piąte miejsce zajął Dawid Kubacki, siódme Kamil Stoch, na 16. miejscu pojawił się Jakub Wolny, a 30. pozycję zajął Maciej Kot. czytaj więcej



W NIEDZIELĘ DOWIEDZIELIŚMY SIĘ TEŻ, KTÓRZY SKOCZKOWIE BĘDĄ REPREZENTOWAĆ POLSKĘ NA MISTRZOSTWACH ŚWIATA

Ciało noworodka w foliowym worku, na łąkach. Makabryczna historia we Wrocławiu

Makabryczne odkrycie we Wrocławiu. Na łąkach na terenie dzielnicy Fabryczna znaleziono ciało noworodka. Było umieszczone w foliowym worku.

Ze wstępnych informacji wynika, że dziecko przyszło na świat niedawno.

Przyczynę jego śmierci określi biegły z zakresu medycyny sądowej.

Czarzasty: SLD przystąpi do Koalicji Europejskiej

Po długiej dyskusji podjęliśmy dzisiaj decyzję o odpowiedzeniu na apel premierów i przystąpieniu do Koalicji Europejskiej - oświadczył po konwencji SLD lider partii - Włodzimierz Czarzasty.



Czarzasty: SLD przystąpi do Koalicji Europejskiej Po długiej dyskusji podjęliśmy dzisiaj decyzję o odpowiedzeniu na apel premierów i przystąpieniu do Koalicji Europejskiej - oświadczył po konwencji SLD lider partii - Włodzimierz Czarzasty. czytaj więcej





Berlinale 2019: Holland bez nagrody. "Synonymes" najlepszym filmem

Złoty Niedźwiedź nie dla Agnieszki Holland! Główną nagrodę na Festiwalu Filmowym w Berlinie otrzymał izraelsko-francusko-niemiecki "Synonymes" w reżyserii Izraelczyka Nadava Lapida. W stolicy Niemiec odbyła się gala rozdania tych prestiżowych, filmowych nagród. Jednym z kilkunastu obrazów, które walczyły o statuetkę Złotego Niedźwiedzia był "Mr. Jones" Agnieszki Holland.



Berlinale 2019: Holland bez nagrody. "Synonymes" najlepszym filmem Złoty Niedźwiedź nie dla Agnieszki Holland! Główną nagrodę na Festiwalu Filmowym w Berlinie otrzymał izraelsko-francusko-niemiecki "Synonymes" w reżyserii Izraelczyka Nadava Lapida. W stolicy Niemiec odbyła się gala rozdania tych prestiżowych filmowych nagród. Jednym z kilkunastu... czytaj więcej

"Lud go złapie i wrzuci do rzeki". Ogromne demonstracje przeciwko premierowi Albanii

W stolicy Albanii tłum protestujących próbował wtargnąć do siedziby premiera. Protest zorganizowany przez partie opozycyjne wezwał premiera Ediego Ramę do rezygnacji ze stanowiska premiera. Jest oskarżany o korupcję.





Paryż: Starcia policji z członkami "żółtych kamizelek"

W sobotę do starć z policją doszło po głównej demonstracji "żółtych kamizelek" w Paryżu. Uczestnicy protestu obrzucili kamieniami i butelkami funkcjonariuszy, którzy odpowiedzieli gazem łzawiącym i pałkami.



WIĘCEJ O PROTESTACH WE FRANCJI PRZECZYTASZ TUTAJ





Krzysztof Piątek z dwoma golami w meczu z Atalantą! Niesamowite uderzenie Polaka

Krzysztof Piątek powiększył swój dorobek o kolejne dwa gole w wygranym przez Milan spotkaniu z Atalantą Bergamo (3:1). Pierwszą bramkę zdobył tuż przed zakończeniem pierwszej połowy. Był to gol wyrównujący wynik (1:1). Po przerwie znowu trafił do bramki, tym razem głową (na 3:1). Na listę strzelców po stronie Milanu wpisał się też Hakan Calhanoglu. Gola dla Atalanty zdobył Remo Freuler.



Krzysztof Piątek z dwoma golami w meczu z Atalantą! Niesamowite uderzenie Polaka Krzysztof Piątek powiększył swój dorobek o kolejne dwa gole w wygranym przez Milan spotkaniu z Atalantą Bergamo (3:1). Pierwszą bramkę zdobył tuż przed zakończeniem pierwszej połowy. Był to gol wyrównujący wynik (1:1). Po przerwie znowu trafił do bramki, tym razem głową (na 3:1). Na listę... czytaj więcej

To tutaj dbają o to, by kilogram ważył zawsze... kilogram. Zajrzyjcie z nami do Głównego Urzędu Miar!

Dzięki tej instytucji kilogram w sklepie waży zawsze... kilogram (a nie 999 czy 1001 gramów), czas podawany w radiu jest zawsze precyzyjny, a prąd w naszych gniazdkach ma wzorcowe parametry... Główny Urząd Miar odwiedziliśmy w ramach naszego niedzielnego cyklu Twoje Niesamowite Miejsce w Faktach RMF FM! Poznajcie z nami tajemnice instytucji, która funkcjonuje w Polsce - jak głosi jej hasło - "DOKŁADNIE 100 lat"!

Przeczytaj artykuł, obejrzyj filmy i zdjęcia: znajdziesz je TUTAJ! >>>>

Twoje Niesamowite Miejsce. Główny Urząd Miar i niedostępne dla gości Laboratorium Masy: Tu tworzy się wzorce wag! Karolina Bereza /RMF FM