"Sprawa zwrotu mienia obywatelom amerykańskim pochodzenia żydowskiego jest całkowicie uregulowana. Nie ma obecnie tego tematu, Polska jest pod tym względem całkowicie bezpieczna" - powiedział Mateusz Morawiecki w rozmowie z Polską Agencją Prasową. Premier dodał, że oczekiwania, by "Polska zadośćuczyniła za niemieckie zbrodnie oparte są na fundamentalnym nieporozumieniu". "To my mamy prawo do tego, aby żądać odszkodowań" - podkreślił.

