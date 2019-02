"Jan Olszewski był świadectwem tego, że można zostać pokonanym, nawet zdeptanym, bo tak traktowali go przeciwnicy po obaleniu jego rządu, ale pozostać wiernym swym ideałom, ojczyźnie, wolności, solidarności" - powiedział premier Mateusz Morawiecki.

Jan Olszewski jest dla mnie wielkim świadectwem tego, że można zostać pokonanym, nawet zdeptanym, bo tak traktowali go przeciwnicy polityczni po obaleniu jego rządu, ale można też pozostać wiernym swym ideałom, wiernym ojczyźnie, wiernym Polsce, wolności, solidarności i poprzez drogę swojego życia poczynić ogromnie wiele, by Polska tę prawdziwą niepodległość pielęgnowała i rozwijała - powiedział Mateusz Morawicki podczas mszy pogrzebowej Jana Olszewskiego.

UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE JANA OLSZEWSKIEGO

Szef rządu podkreślił, że Jan Olszewski "wiedział doskonale, że Polska potrzebuje modernizacji i nowoczesności" i działał jako premier tak, by do tego doprowadzić i sprawić, że Polska będzie silnym państwem.



Mateusz Morawiecki ocenił, że Jan Olszewski był "wspaniałym przykładem polskiego patrioty", który - jak mówi szef rządu - "szedł drogą niepodległości przez całe życie".



Panie premierze - Pana marzenia o wielkiej, niepodległej i silnej Polsce obiecujemy ciągnąć dalej w przyszłość; Pana przerwaną drogę premierostwa obiecujemy zakończyć pełnym sukcesem, Pana wielkie pytanie, czyja ma być Polska - obiecujemy zakończyć tak, jak Pan sobie zamarzył - Polska ma być wszystkich obywateli, wszystkich obywateli RP i to jest dla nas największe zadanie, zobowiązanie, nasz cel. Tak nam dopomóż Bóg - podkreślił Mateusz Morawiecki.