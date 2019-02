"Jan Olszewski walczył o Polskę, w której ma zwyciężać uczciwość, a nie cynizm i draństwo, to było motto jego życia i taki testament nam zostawia" - powiedział podczas mszy pogrzebowej Jana Olszewskiego prezydent Andrzej Duda. "Dziękuję za Pana piękne życie i wspaniałą postawę" - podkreślił.

Pogrzeb byłego premiera Jana Olszewskiego / Jakub Kamiński / PAP

Jan Olszewski walczył o taką Polskę, o jakiej mówił prezydent Lech Kaczyński expressis verbis, taką w której ma zwyciężać uczciwość, a nie cynizm i draństwo. To było - można powiedzieć w jakimś sensie - wielkie motto jego całego życia. O taką Polskę walczył, taki testament nam zostawia, że to jest nasz obowiązek - powiedział Andrzej Duda.

UROCZYSTOŚCI POGRZEBOWE JANA OLSZEWSKIEGO

Prezydent dziękował byłemu premierowi, za jego "piękne życie" i "wspaniałą postawę". Dziękujemy za Pana piękna służbę dla Rzeczypospolitej i dla nas - tej Rzeczpospolitej obywateli. Dziękujemy Panu za wszystkie Pańskie słowa, dziękujemy za rady - zawsze mądre i płynące z wiedzy oraz doświadczenia, zawsze wyważone, zawsze propolskie, zawsze propaństwowe, zawsze takie, o których można mówić, że służą Rzeczypospolitej, tak jak ten, który je wyrażał - mówił prezydent Duda.



Proszę spoczywać w pokoju Panie premierze, proszę patrzeć z satysfakcją na tę Polskę, którą Pan zostawia - sprawioną także swoją ręką. Wierzymy w to i będziemy czynili wszystko, żeby nadal rozwijała się tak, jak Pan to sobie wymarzył, bo my tez wszyscy takiej Polski chcemy i obiecujemy, że będziemy jej służyć - podkreślił prezydent. Cześć Pana pamięci Panie premierze. Spoczywaj w pokoju - dodał.



Powstaniec warszawski, PRL-owski opozycjonista, premier

Jan Olszewski był żołnierzem Szarych Szeregów i powstańcem warszawskim, a w czasach PRL-u ważną postacią opozycji demokratycznej. Bronił opozycjonistów w procesach politycznych, współpracował z Komitetem Obrony Robotników i Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela.

W roku 1980 doradzał Solidarności i Lechowi Wałęsie, później - jako ekspert - wspierał opozycję w negocjacjach przy Okrągłym Stole.

W 1991 roku został posłem i stanął na czele rządu. Jego gabinet przetrwał jednak tylko kilka miesięcy: upadł w sejmowym głosowaniu 4 czerwca 1992 roku, a działo się to w atmosferze ujawniania archiwaliów komunistycznej bezpieki.

Jan Olszewski zmarł w czwartek 7 lutego. Miał 88 lat.