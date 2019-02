Złoty Niedźwiedź nie dla Agnieszki Holland! Główną nagrodę na Festiwalu Filmowym w Berlinie otrzymał izraelsko-francusko-niemiecki "Synonymes" w reżyserii Izraelczyka Nadava Lapida. W stolicy Niemiec odbyła się gala rozdania tych prestiżowych filmowych nagród. Jednym z kilkunastu obrazów, które walczyły o statuetkę Złotego Niedźwiedzia był "Mr. Jones" Agnieszki Holland.

Film "Synonymes" izraelskiego reżysera Nadava Lapida otrzymał w sobotę nagrodę Złotego Niedźwiedzia / Felipe Trueba / PAP

Film "Synonymes" izraelskiego reżysera Nadava Lapida otrzymał w sobotę nagrodę Złotego Niedźwiedzia dla najlepszego filmu podczas 69. Międzynarodowego Festiwalu Filmowego w Berlinie.

Nagrodę przyznano podczas uroczystej gali, która odbyła się w Berlinale Palast.



Głównym bohaterem "Synonymes" jest młody mężczyzna, który z Izraela przyjeżdża do Paryża i chce zacząć wszystko od zera. Już na początku pobytu doświadcza na własnej skórze, że nie można tak łatwo pozbyć się przeszłości. Film jest francusko-izraelsko-niemiecko koprodukcją.







Angela Schanelec ze Srebrnym Niedźwiedziem dla najlepszego reżysera

Nagrodę dla najlepszego reżysera otrzymała Angela Schanelec. Jury doceniło ją za film "I Was at Home, But".



Nagrodę przyznano podczas uroczystej gali, która odbyła się w Berlinale Palast.



"I Was at Home, But" to niemiecko-serbska koprodukcja. Jednym z jej bohaterów jest trzynastoletni Phillip, który po tygodniowym zniknięciu bez słowa wraca do domu. Zgodnie z zapowiedziami film opowiada o "losach rodziny, która rozpada się po to, by móc ukształtować się na nowo".

Międzynarodowemu jury Konkursu Głównego przewodniczyła francuska aktorka Juliette Binoche. Obok niej w jury zasiedli: amerykański krytyk filmowy Justin Chang, niemiecka aktorka Sandra Hueller, chilijski reżyser, scenarzysta i producent filmowy Sebastian Lelio, amerykański kurator Rajendra Roy oraz brytyjska aktorka i reżyser Trudie Styler.



69. Międzynarodowy Festiwal Filmowy w Berlinie potrwa do niedzieli.