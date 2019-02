Zakończyły się uroczystości pogrzebowe Jana Olszewskiego. Były premier spoczął na Wojskowych Powązkach. Wybitnego adwokata żegnali prezydent Andrzej Duda, premier Mateusz Morawiecki, żołnierze Armii Krajowej, byli powstańcy warszawscy, działacze opozycji antykomunistycznej i tysiące zwykłych Polaków. „Przez swoje życie był nie tylko świadkiem historii Rzeczpospolitej Polskiej (...), ale był kreatorem historii Rzeczpospolitej Polskiej, był z całą pewnością, patrząc na te 100 lat odrodzonej Polski po 1918 roku, jedną z najważniejszych postaci w jej historii” – mówił podczas mszy pogrzebowej Andrzej Duda. Pogrzeb miał charakter państwowy. Były premier i obrońca opozycjonistów w procesach politycznych zmarł 7 lutego w wieku 88 lat. Żałoba narodowa trwa do godziny 19.00.

16:10

Rodzina Jana Olszewskiego przyjmuje kondolencje.







16:02

Po ceremonii żołnierze wystrzelili salwę honorową.

16:00

Trumna z ciałem byłego premiera została złożona w grobie.





15:50

Na Wojskowych Powązkach trwają modlitwy.





15:42

Na Powązkach został odegrany hymn Polski.





14:28

Kondukt - po mszy pogrzebowej w archikatedrze - przeszedł ulicami Starego Miasta przed pomnik Powstańców Warszawskich przy pl. Krasińskich. Trumna z ciałem Jana Olszewskiego przewożona jest na lawecie.

Kondukt pogrzebowy w drodze na pl. Krasińskich przed Pomnik Powstania Warszawskiego / Tomasz Gzell / PAP

14:00

Po mszy żałobnej w intencji Jana Olszewskiego, odprawionej w archikatedrze św. Jana Chrzciciela kondukt pogrzebowy udaje się na pl. Krasińskich przed Pomnik Powstania Warszawskiego, gdzie byłego premiera pożegnają żołnierze Armii Krajowej, byli powstańcy warszawscy oraz działacze antykomunistycznej opozycji



Uroczystości pogrzebowe Jana Olszewskiego / Tomasz Gzell / PAP

13:24

Pamiętamy napis nienawiść na zdjęciu twojej twarzy. Wiemy, kogo nazywano olszewikami i oszołomami, to wszystko była cena, jaką płaciłeś. Krótko mówiąc: wiemy, jak i dlaczego narodził się język nienawiści mający wyeliminować formację niepodległościową, której Ty byłeś twórcą - powiedział podczas mszy pogrzebowej Jana Olszewskiego były szef MSW w jego rządzie Antoni Macierewicz.



Wiemy też - jak dodał - że "język ten ma zniszczyć naród, rozbić naszą wspólnotę, pogrążyć Polskę w chaosie i wiemy, że musimy mu przeciwstawić prawdę, odwagę cywilną i gotowość do pojednania wobec tych, którzy błędy uznali i do Polski chcą powrócić".

12:28

Msza żałobna w intencji Jana Olszewskiego / Jakub Kamiński / PAP

13:15

Jan Olszewski świadczył swym życiem, że pełna niepodległość jest możliwa, że warto o nią walczyć; był i jest wspaniałym synem historii Rzeczpospolitej, ale jest też synem Europy - powiedział premier Mateusz Morawiecki. Jak zaznaczył, Jan Olszewski przez całe życie "świadczył o tym, że pełna niepodległość jest możliwa, że warto o nią walczyć".



Należał do tej linii polskiej inteligencji, która definiuje tę grupę społeczną przez dbałość o dobro wspólne. Do tej linii patriotów, do której należeli powstańcy listopadowi, styczniowi, legioniści, powstańcy warszawscy - mówił szef rządu.

13:09

Jan Olszewski walczył o Polskę, w której ma zwyciężać uczciwość, a nie cynizm i draństwo, to było motto jego życia i taki testament nam zostawia - powiedział podczas mszy pogrzebowej Jana Olszewskiego prezydent Andrzej Duda. Dziękuję za Pana piękne życie i wspaniałą postawę - podkreślił. Proszę spoczywać w pokoju Panie premierze, proszę patrzeć z satysfakcją na tę Polskę, którą Pan zostawia - sprawioną także swoją ręką.



Wierzymy w to i będziemy czynili wszystko, żeby nadal rozwijała się tak, jak Pan to sobie wymarzył, bo my tez wszyscy takiej Polski chcemy i obiecujemy, że będziemy jej służyć - dodał Andrzej Duda.



11:48

"Ze smutkiem przyjąłem śmierć premiera Jana Olszewskiego; jego uczciwość, wierność poglądom i najwyższym wartościom, troska o godność każdego człowieka oraz wrażliwość na ludzką krzywdę czyniły go godnym podziwu i uznania - napisał prymas Polski abp Wojciech Polak w odczytanym w sobotę liście.

11:38

"Odszedł wielki człowiek, powszechnie uznawany mecenas, kompetentny i propaństwowy polityk, człowiek o jasnych i konsekwentnych poglądach - napisał metropolita warszawski kard. Kazimierz Nycz w liście kondolencyjnym odczytanym podczas mszy pogrzebowej Jana Olszewskiego.





11:29

"W osobie i życiu śp. Jana Olszewskiego - jak w soczewce - skupiło się wszystko to, co polskie, wszystko to, co patriotyczne i demokratyczne" - napisał w liście kondolencyjnym odczytanym podczas mszy żałobnej w warszawskiej archikatedrze przewodniczący KEP abp Stanisław Gądecki. Jak podkreślił, w osobie b. premiera Jana Olszewskiego skupiało się również to wszystko, co "budowało silną i niepodległą Rzeczpospolitą, wszystko to, dzięki czemu naszej ojczyźnie udawało się wielokrotnie i skutecznie przeciwstawiać przygniatającej tyranii zła i powstawać z upadku".



11:20

W uroczystości pogrzebowej w Bazylice Archikatedralnej św. Jana Chrzciciela w Warszawie - oprócz rodziny i bliskich zmarłego premiera - biorą również udział m.im. prezydent Andrzej Duda, pierwsza dama Agata Kornhauser-Duda, marszałkowie Sejmu i Senatu: Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski, wicemarszałkowie Sejmu i Senatu: Beata Mazurek, Ryszard Terlecki, Małgorzata Kidawa-Błońska, Bogdan Borusewicz, a także premier Mateusz Morawiecki z ministrami, prezes PiS Jarosław Kaczyński oraz b. szef MON Antoni Macierewicz.

11:00

Wspomnienie o Janie Olszewskim



Wspomnienia o Janie Olszewskim Michał Dukaczewski /RMF FM

Uroczystości pogrzebowe Jana Olszewskiego rozpoczęły się w piątek. Trumna z ciałem byłego premiera została przywieziona do kancelarii premiera: do budynku wnieśli ją m.in. Antoni Macierewicz i Piotr Naimski. Potem została przejęta przez żołnierzy i ustawiona w hallu KPRM. Tam między 10:00 a 19:00 każdy mógł oddać hołd premierowi Olszewskiemu.

Zrobili to m.in.: premier Mateusz Morawiecki, szefowa kancelarii prezydenta Halina Szymańska, lider PiS Jarosław Kaczyński, marszałkowie Sejmu i Senatu Marek Kuchciński i Stanisław Karczewski, wicepremierzy Beata Szydło i Piotr Gliński oraz ministrowie.

W kościele św. Aleksandra na pl. Trzech Krzyży odbyła się msza w intencji byłego premiera, a po niej trumna z jego ciałem została przeniesiona w kondukcie z KPRM do sanktuarium Matki Bożej Łaskawej na Starym Mieście.

Po śmierci Jana Olszewskiego prezydent Andrzej Duda zarządził żałobę narodową. Obowiązuje ona od północy z czwartku na piątek do dzisiaj do godziny 19:00.





Powstaniec warszawski, PRL-owski opozycjonista, premier

Jan Olszewski był żołnierzem Szarych Szeregów i powstańcem warszawskim, a w czasach PRL-u ważną postacią opozycji demokratycznej. Bronił opozycjonistów w procesach politycznych, współpracował z Komitetem Obrony Robotników i Ruchem Obrony Praw Człowieka i Obywatela.

W roku 1980 doradzał Solidarności i Lechowi Wałęsie, później - jako ekspert - wspierał opozycję w negocjacjach przy Okrągłym Stole.

W 1991 roku został posłem i stanął na czele rządu. Jego gabinet przetrwał jednak tylko kilka miesięcy: upadł w sejmowym głosowaniu 4 czerwca 1992 roku, a działo się to w atmosferze ujawniania archiwaliów komunistycznej bezpieki.

Jan Olszewski zmarł w czwartek 7 lutego. Miał 88 lat.