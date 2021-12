Centralne Biuro Antykorupcyjne zatrzymało kolejną osobę w śledztwie dotyczącym korupcji przy udzielaniu zleceń i dokonywaniu odbioru prac budowlanych Spółki Restrukturyzacji Kopalń - Kopalni Węgla Kamiennego "Centrum" oddział w Bytomiu - informuje PAP.

CBA zatrzymało kolejnego pracownika bytomskiego oddziału Spółki Restrukturyzacji Kopalń / Rafał Guz / PAP

Funkcjonariusze katowickiej delegatury CBA zatrzymali na Śląsku inspektor nadzoru inwestorskiego w bytomskim oddziale SRK. Kobieta to druga zatrzymana w śledztwie osoba" - poinformował w poniedziałek PAP wydział komunikacji społecznej Biura.



Na początku grudnia agenci CBA zatrzymali na gorącym uczynku mężczyznę, który pełnił w oddziale tę samą funkcję - inspektora nadzoru inwestorskiego. Stało się to po przyjęciu 30 tys. zł łapówki.



Dotychczas obojgu zatrzymanym przez CBA zarzucono przyjęcia ponad 180 tys. zł nienależnych korzyści majątkowych - zaznaczył wydział.



Grozi za to do 12 lat więzienia.



Śledztwo CBA prowadzone jest pod nadzorem katowickiego śląskiego wydziału zamiejscowego departamentu ds. przestępczości zorganizowanej i korupcji Prokuratury Krajowej. Zatrzymana kobieta usłyszała zarzuty korupcyjne, a sąd na wniosek prokuratora zgodził się na trzymiesięczny areszt.