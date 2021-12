Temperatura spadła, a w Polsce na dobre rozpoczął się sezon grzewczy. W tym roku wydatki na ogrzewanie mogą być najwyższe od wielu lat, bo rośnie cena energii i węgiel jest coraz droższy. Ile dzisiaj trzeba zapłacić za tonę węgla kamiennego w Polsce?

Co wpływa na ceny węgla w Polsce?

Na cenę węgla wpływa wiele czynników. Duże znaczenie ma to, że na rynkach brakuje węgla - dostawcy ograniczają wydobycie, a światowe zapotrzebowanie na węgiel wzrosło - tylko w zeszłym roku do Chin trafiło o 76 procent węgla więcej, niż wcześniej.

Wszystko to jest związane z powodzią w chińskiej prowincji Shanxi, co doprowadziło do zamknięcia 60 kopalń. Warto też zauważyć, że węgiel odpowiada za ok. 60 procent produkcji energii Państwa Środka, a wychodzenie z lockdownu spowodowanego koronawirusem sprawia, że zapotrzebowanie na niego rośnie.

Dekarbonizacja i koszty transportu

Cena węgla idzie w górę, bo wzrastają też koszty transportu, a także ograniczenia niektórych krajów, które zostały wprowadzone w walce przeciwko Covid-19.

Wzrost cen jest także spowodowany procesem dekarbonizacji, którą aktywnie przeprowadza wiele europejskich krajów. Węgiel od jakiegoś czasu owiany jest "złą sławą", jako paliwo nieekologicznie i szkodzące środowisku.

Wiele osób zdaje sobie też sprawę z tego, że węgla na rynku jest mało, dlatego kupują go "na zapas", co także winduje ceny.

Chociaż w ostatnich tygodniach cena na rynkach światowych nieco spadła, to nadal utrzymuje się na wysokim poziomie i tylko w ostatnim roku wzrosła o prawie 40 procent.

Ile kosztuje węgiel w Polsce?

W tym roku węgiel w Polsce jest rekordowo drogi. W zależności od jego rodzaju, cena tony waha się od 700 do nawet 1900 złotych.

Najtańszy jest węgiel brunatny. Tutaj za tonę trzeba zapłacić ok. 700 złotych - podaje portal money.pl. Trzeba jednak pamiętać, że jest on gorszej jakości, nie daje tyle ciepła co inne rodzaje i jego spalanie wiąże się z większym zanieczyszczeniem powietrza.

Tona miału węglowego w niektórych miejscach już przekracza tysiąc złotych. Do tego trzeba doliczyć jeszcze koszt transportu.

Droższy jest ekogroszek, którego cena tony w zależności od regionu Polski waha się od 1300 do 1600 złotych.

Podobnie wygląda cena węgla kostki, za którego trzeba zapłacić ok. 1600-1700 złotych za tonę.

Cena węgla jest też uzależniona od regionu Polski. Najtańszy jest na południu w województwach: opolskim, śląskim, dolnośląskim, małopolskim, czy podkarpackim. Najwięcej za tonę trzeba zapłacić na północy w województwach: zachodniopomorskim, pomorskim, warmińsko-mazurskim i podlaskim. Jest to uzależnione od kosztów transportu i cena tony węgla może być nawet o 100 złotych wyższa, niż na południu kraju.

Jak będzie wyglądać cena węgla w przyszłości?

Nic nie zapowiada tego, żeby cena węgla w najbliższym czasie spadła. W dłuższej perspektywie wydobycie będzie spadać, a sektor energetyczny w dalszym ciągu jest oparty w dużej mierze na węglu, dlatego jego cena dalej będzie się utrzymywać na wysokim poziomie.