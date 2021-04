Niemal 1,5 promila alkoholu miał w organizmie kierowca, który bez prawa jazdy uciekał przed policją ulicami Poznania. Mężczyzna odpowie za swoje postępowanie przed sądem. Grozi mu do 5 lat więzienia.

Do incydentu doszło w miniony piątek wieczorem. Poznańscy policjanci na ulicy Kowalewickiej zauważyli kierowcę, który w brawurowy sposób jechał w kierunku Lubonia. Próbowali go zatrzymać, ale mężczyzna to zignorował i zaczął uciekać. Później doprowadził do kolizji z radiowozem.

Po pewnym czasie uciekinier porzucił auto rozpoczął pieszą ucieczkę. Po kilkunastu metrach został obezwładniony i zatrzymany.



Okazało się, że 45-latek nie miał prawa jazdy i miał prawie 1,5 promila alkoholu w organizmie. Jak ustalono, już wcześniej był karany za jazdę bez uprawnień.

Mężczyzna odpowie za swoje postępowanie przed sądem. Grozi mu do 5 lat więzienia.