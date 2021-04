Do tragicznego wypadku drogowego doszło w Końskowoli Lubelskiem. Samochód osobowy uderzył w drzewo i spłonął. W aucie znaleziono ciało 19-latki.

Zdjęcie z miejsca wypadku / Policja

Do tragedii doszło w nocy z poniedziałku na wtorek. Po godzinie 2:00 do policji napłynęło zgłoszenie, że na drodze z Końskowoli do Sielc pali się samochód, który wcześniej uderzył w drzewo.



Po ugaszeniu pożaru przez strażaków, wewnątrz pojazdu ujawniono zwłoki osoby kierującej. Jak ustalono, kierującą samochodem była 19-letnia mieszkanka gminy Markuszów - poinformowała podkomisarz Ewa Rejn-Kozak z Komendy Powiatowej Policji w Puławach.



Ciało kobiety przewieziono do Zakładu Medycyny Sądowej. Zostanie przeprowadzona sekcji zwłok.

Policjanci ustalają przyczyny i okoliczności tego tragicznego wypadku.