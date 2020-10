Prezes Stowarzyszenia Marsz Niepodległości Robert Bąkiewicz zapowiedział powstanie nowej organizacji o nazwie "Straż Narodowa". Jej celem będzie m.in. obrona kościołów. Środowiska lewicowe mówią, że to jest wojna; tak, to jest wojna i my do tej wojny przystępujemy - stwierdził.

