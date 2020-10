Do przepychanek demonstrantów z policją doszło w Katowicach w trakcie protestu przeciwko zaostrzeniu prawa aborcyjnego. Funkcjonariusze użyli gazu. Kilka tysięcy ludzi - kolejny już raz - wyszło na ulice miasta, by wyrazić sprzeciw wobec czwartkowej decyzji Trybunału Konstytucyjnego, który za niezgodne z Konstytucją uznał przepisy zezwalające na aborcję ze względu na wady płodu. "Boga tu nie ma, jest tylko piekło": to jeden z napisów, jakie widnieją na transparentach protestujących.

