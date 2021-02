Poznańska policja poszukuje kierowcy, który w środę na ul. Piątkowskiej potrącił dziecko i nie udzielając mu pomocy odjechał z miejsca wypadku. Zdarzenie nagrała kamera monitoringu. Dziecko przeżyło wypadek.

Uwaga! Nagranie zawiera drastyczne sceny.





Jak powiedział w sobotę kom. Maciej Święcichowski z wielkopolskiej policji, do potrącenia chłopca doszło w środę ok. godz. 9.30 na ulicy Piątkowskiej w Poznaniu.



Obecnie policjanci ustalają tożsamość kierowcy, który - mimo że zaraz zdarzeniu się zatrzymał - chwilę później ruszył i odjechał z miejsca zdarzenia - powiedział.



W sobotę m.in. w mediach społecznościowych zostało opublikowane nagranie z momentu wypadku, zarejestrowane przez kamerę monitoringu. Na nagraniu widać, jak dziecko wbiega na jezdnię i po chwili zostaje potrącone. Dziecko upada bezwładnie na pobocze, po chwili wstaje i odbiega.



Na nagraniu widać także, jak kierowca zatrzymuje się nieopodal miejsca wypadku, po czym odjeżdża nie udzielając pomocy dziecku.



Policja zaapelowała do osób, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości kierowcy o kontakt z Komendą Miejską Policji w Poznaniu.



Święcichowski podkreślił, że zdarzenie - patrząc na jego przebieg na nagraniu - mogło skończyć się naprawdę tragicznie i zaapelował do rodziców, by jak najczęściej rozmawiali ze swoimi dziećmi o bezpieczeństwie pieszych w ruchu drogowym.