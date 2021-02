"Ustalono kierowcę, który w środę w Poznaniu potrącił dziecko i odjechał z miejsca wypadku" – poinformował w sobotę wieczorem na Twitterze rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak. Jak dodał, samochód został poddany szczegółowym oględzinom.

Uwaga! Nagranie zawiera drastyczne sceny.





Do potrącenia chłopca doszło w środę ok. godz. 9.30 na ulicy Piątkowskiej w Poznaniu. Policja apelowała do osób, które mogą pomóc w ustaleniu tożsamości kierowcy o kontakt z Komendą Miejską Policji w Poznaniu.



W sobotę wieczorem rzecznik wielkopolskiej policji mł. insp. Andrzej Borowiak poinformował na Twitterze, że kierowca auta został już ustalony.



"Auto odnalezione i poddane szczegółowym oględzinom. Sprawą zajmują się policjanci z Wydziału Dochodzeniowo Śledczego KMP w Poznaniu" - poinformował rzecznik wielkopolskiej policji.



Nagranie z momentu wypadku, zarejestrowane przez kamerę monitoringu, zostało opublikowane m.in. w mediach społecznościowych. Na nagraniu widać, jak dziecko wbiega na jezdnię i po chwili zostaje potrącone. Dziecko upada bezwładnie na pobocze, po chwili wstaje i odbiega.



Na nagraniu widać także, jak kierowca zatrzymuje się nieopodal miejsca wypadku, po czym odjeżdża nie udzielając pomocy dziecku.