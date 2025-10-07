43 proc. uczniów warszawskich podstawówek i 14 proc. szkół ponadpodstawowych będzie chodzić na lekcje edukacji zdrowotnej. "Uważamy, że jak na pierwszy rok z nowym przedmiotem jest nieźle" – poinformowała Renata Kaznowska - wiceprezydent Warszawy odpowiedzialna za oświatę.

Ilu młodych warszawiaków pojawi się na edukacji zdrowotnej? Są dane

Powodu do satysfakcji nie ma, jeśli chodzi o szkoły ponadpodstawowe, ale z drugiej strony mówimy o przedmiocie nieobowiązkowym. Przypomnę, że w szkołach ponadpodstawowych na przedmioty nieobowiązkowe takie jak religia czy etyka również chodzi niewielki odsetek uczniów - dodała Renata Kaznowska.

Wiceprezydent wskazała, że pojedyncze przypadki konkretnych szkół pokazują, że w dużej mierze zainteresowanie przedmiotem i frekwencja będą zależały od dyrekcji szkoły i od nauczycieli.

Liczę na to, że po bliższym zapoznaniu się rodziców z materiałem, jaki obejmuje edukacja zdrowotna, po tym, jak pojawi się podręcznik, z roku na rok będzie więcej chętnych - dopowiada.

Statystyki z innych miast

W Krakowie na edukację zdrowotną uczęszczać będzie około 33 proc. uczniów. To 17 081 uczniów z 51 116 uprawnionych.

W gminie Myślenice są dwie szkoły, gdzie w ogóle nie ma chętnych. W Nowym Sączu zrezygnowało ponad 80 proc. uczniów podstawówek i ponad 90 proc. uczniów szkół średnich.

W kieleckich podstawówkach na edukację zdrowotną zapisało się ok. 36 proc. uczniów, a w szkołach średnich 10 proc.

w zajęciach edukacji zdrowotnej uczestniczy 73 proc. uczniów klas IV, 64 proc. uczniów klas V, 57 proc. VI, 41 proc. VII i 33 proc. VIII. W liceach ogólnokształcących i technikach w zajęciach uczestniczy 18 proc., a w szkołach branżowych pierwszego stopnia - 23.33 proc. Spośród 12 834 olsztyńskich uczniów, którzy mogliby brać udział w zajęciach z edukacji zdrowotnej, zrezygnowało (albo osobiście albo na wniosek rodziców) 9 353, czyli 72,29 proc.

Edukacja zdrowotna

Edukacja zdrowotna to przedmiot, który od 1 września zastąpił wychowanie do życia w rodzinie. W tym roku jest nieobowiązkowa.

Rodzice, którzy nie chcieli, by ich dzieci uczestniczyły w zajęciach z edukacji zdrowotnej, musieli złożyć do 25 września pisemną rezygnację dyrektorowi szkoły. Uczniowie pełnoletni musieli ją złożyć sami.