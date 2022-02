Od 22 grudnia 1982 roku do 22 lipca 1984 roku - tyle czasu w areszcie spędził Andrzej Gwiazda, były działacz opozycji antykomunistycznej. Chce za to ponad 3,5 mln zł zadośćuczynienia. W grudniu 2021 roku Gwieździe przyznano 400 tys. zł (żądał 2 mln zł) odszkodowania za ponad rok internowania w okresie od 13 grudnia 1981 r. do 22 grudnia 1982 r.

REKLAMA